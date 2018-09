Čína je svetovým lídrom v dronoch, Američanom sa to nepáči

Zdroj: CNN

Spoločnosť Impossible Aerospace zo Silicon Valley založená spoločnosťami Tesla a SpaceX v pondelok oznámila, že ponúka drony s dvojhodinovým časom letu hasičom, policajtom, a pátracím a záchranným tímom. Ide o významný pokrok, pretože väčšina dronov dokáže lietať asi 30 minút na jedno nabitie.

Ďalší startup, Skydio, pracuje na drone, ktorý dokáže autonómne sledovať svojich užívateľov a vyhýba sa prekážkam v ceste, je to niečo, čo konkurencia zatiaľ nemá. Minulý týždeň prezentovali nové funkcie pre filmárov, pre lepšie zaznamenávanie videí.

Oba startupy sa snažia ukrojiť z koláča čínskemu konkurentovi DJI, ktorý minulý rok zaznamenal výnosy vo výške 2,7 miliardy dolárov aj vďaka svojmu populárnemu Phantom drone, čo je najpopulárnejší komerčný dron na trhu. Používa sa takmer všade, od inšpekcií striech po záchranné operácie. Najpodstatnejšia je však cena, 1500 dolárov. DJI nemá konkurenciu, čo mnohí hráči pochopili. Začiatkom tohto roka spoločnosť GoPro opustila trh s dronmi, pričom sa odvolával na obavy z konkurencie. Aj americká 3DR minulý rok zastavila predaj dronov.





"Ľudia tvrdia, že americké drony nemôžu byť konkurencieschopné, pretože v USA je náročné vyrábať takýto tovar. Povedal by som, že je to presne naopak,“ vyjadril sa šéf Impossible Aerospace Spencer Gore. Impossible Aerospace chce vyvíjať a vyrábať drony v USA, čo je opačný trend voči americkým technologickým firmám, ktoré výrobu presunuli do zámoria. Gore predtým pracoval ako inžinier v oblasti batérií v spoločnosti Tesla. Sú mu jasné výhody spoločnosti vyrábajúcej produkt v blízkosti jeho výskumu a vývoja. Tvrdí, že zamestnanci sú voči sebe zodpovednejší a podporujú inovácie. Jeho hardvérový tím pozostáva z veľkej časti z ľudí z Tesly. Skydio má podobný prístup, drony vyrába v Kalifornii. Dron Impossible Aerospace začína na 7500 dolároch, Skydio R1 je za 1999 dolárov.

V konkurenčnom boji majú v USA oba startupy určitý náskok. Čínska spoločnosť vyvolala obavy z porušovania národnej bezpečnosti. V roku 2017 americká armáda vydala zákaz používania dronov DJI, tvrdila, že spoločnosť zdieľa s čínskou vládou údaje týkajúce sa kritickej infraštruktúry a presadzovania práva. DJI to odmieta, najala si súdneho vyšetrovateľa, ktorý preukázal, že prenos dát na vzdialené servery sa dá vypnúť. Americké vládne agentúry ale nikdy zákaz nezrušili. Zákaz prišiel v čase, kedy americké agentúry začali masívnejšie používať drony. Vládni partneri, vrátane NASA, oddelenia pre vnútornú bezpečnosť a obranu, pracujú na potvrdení, či nové, špecializované drony od DJI spĺňajú normy pre bezpečnosť údajov. Konečné rozhodnutie by malo padnúť do konca roka.