Občianske združenie varuje pred ohrozením zdroja pitnej vody

dnes 8:16 -

Občianske združenie (OZ) Zdravá Bratislava sa ešte v auguste obrátilo na Generálnu prokuratúru SR a Úrad špeciálnej prokuratúry pre hrozbu vzniku škody väčšieho rozsahu. Súvisí to podľa nej s rozsiahlou nelegálnou skládkou odpadu v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Generálna prokuratúra posunula v uplynulých dňoch podnety podľa informácií združenia príslušným prokuratúram a polícii.

Zdravá Bratislava tvrdí, že je ohrozený rezervoár pitnej vody približne 10 miliárd kubických metrov. Voda sa nachádza priamo pod nelegálnou skládkou, kde sa vozí neznámy a nekontrolovaný odpad, ktorý môže byť aj toxický. "Skládka sa nachádza v katastri obce Podunajské Biskupice, ale možné ohrozenie kontaminácie pitnej vody je pre celý Žitný polostrov. Nelegálna skládka je 200 metrov vysoký kopec odpadkov, ktorý už roky terorizuje obyvateľov okolitých mestských častí Bratislavy svojím možným ohrozením životného prostredia," informovalo TASR združenie.

V tesnej blízkosti nelegálnej skládky však preveria podzemné vody. Výskum spolu s geodetickým zameraním skládky si objednala Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), čo pre TASR ešte v júni potvrdil predseda jej dozornej rady Radovan Jenčík. Rozsiahla skládka odpadu na Lieskovskej ceste v Podunajských Biskupiciach je nelegálna, čo potvrdil aj Okresný úrad (OÚ) Bratislava. Spájaná je s firmou Vassal EKO, ktorá má v tesnej blízkosti svoj areál. Spoločnosť sa však od nej dištancuje a tvrdí, že nie je na jej pozemkoch. Napriek tomu deklaruje, že ju najneskôr do roku 2021 odstráni. Na jej mieste chce totiž vybudovať recyklačné centrum.

Okresný úrad Bratislava oponuje, že skládka vznikla až po začatí činnosti spoločnosti Vassal EKO v danej lokalite, čo podľa úradu preukazujú aj satelitné snímky a ortofotomapy. Podľa úradu neobstoja ani argumenty o starej environmentálnej záťaži. "Zo snímok je jasne viditeľné, že stará environmentálna záťaž bola na úrovni okolitého terénu a bola zarastená porastom. Zároveň je zo snímok zreteľne viditeľné, že činnosť, ktorá mala za následok vznik niekoľko metrov vysokého kopca komunálneho odpadu, začala byť vykonávaná až po roku 2008, keď začala svoju činnosť v danej lokalite spoločnosť Vassal EKO," uviedol úrad. Jediný možný prístup na túto skládku je podľa neho cez areál Vassal EKO.

"Autá, ktoré v prevažnej miere vozia a vozili odpad, sú z mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), ktorá sa takto spolupodieľa na vytváraní možnej toxickej hrozby," tvrdí OZ Zdravá Bratislava. Generálny riaditeľ OLO Branislav Cimerman však už v minulosti deklaroval, že komunálny odpad OLO nekončí na nelegálnej skládke. Odvoláva sa aj na systém GPS, ktorý zaznamenáva, kde vozidlá s odpadom jazdia. "My sme to náhodne kontrolovali a neprišli sme na to, že by odpad skončil na tej veľkej kope, ktorá je dnes zdrojom sváru," skonštatoval.