OMV plánuje rozšíriť prieskumné aktivity a do konca roka uzatvoriť dohodu v Ázii

Rakúska ropno-plynárenská spoločnosť OMV plánuje do konca roka rozšíriť svoj prieskumný biznis prostredníctvom akvizície v juhovýchodnej Ázii. Plán je súčasťou stratégie firmy posilniť svoju pozíciu na nízkonákladových trhoch mimo Európy.

Ako v rozhovore pre agentúru Reuters uviedol šéf divízie ťažby a prieskumu OMV Johann Pleininger, dúfa, že firme sa podarí uzatvoriť plánovaný kontrakt do konca tohto roka. Rozsah očakávanej akvizície však nespresnil.

Na rozdiel od mnohých konkurentov, ktorí sa stále viac hrnú do obnoviteľných zdrojov, rakúska spoločnosť aj naďalej stavia na fosílne palivá, najmä zemný plyn. Do budúcnosti očakáva výrazný rast dopytu po tejto surovine, keďže jej spaľovanie produkuje menej CO2, než je to v prípade ropy. Spoločnosť postupne rozšírila svoje aktivity do Ruska a do krajín ako Líbya a Jemen. Tieto trhy sú však v poslednom období nemalým rizikom, a tak v priebehu tohto roka expandovala na Nový Zéland a do Spojených arabských emirátov (SAE).

Pre Reuters Pleininger povedal, že pripravil zoznam troch až piatich firiem a 10 až 15 aktív, ktoré sú pre OMV zaujímavé. Ide o firmy a aktíva v Austrálii, Indonézii, Thajsku, Malajzii a vo Vietname. Firma vyčlenila na akvizície do roku 2025 celkovo 10 miliárd eur. Zatiaľ z tohto balíka minula zhruba 2 miliardy eur.

Čo sa týka plánovanej akvizície v juhovýchodnej Ázii, Pleininger sa odmietol vyjadriť k informácii agentúry Reuters z minulého mesiaca, že OMV má záujem o ložiská plynu americkej firmy Hess v Malajzii. Uviedol len toľko, že akákoľvek dohoda sa bude uskutočňovať v spolupráci so silným regionálnym hráčom, ako je napríklad partnerstvo OMV s Gazpromom v Rusku či s Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) v SAE.