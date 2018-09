Prísne ciele pri redukcii emisií podľa automobiliek môžu viesť k strate pracovných miest

dnes 14:01 -

Návrhy Európskej únie v oblasti redukcie emisií skleníkového plynu oxidu uhličitého by podľa Európskeho združenia výrobcov áut (ACEA) mohli viesť k strate pracovných miest. Združenie v utorok vyhlásilo, že "príliš prísne ciele pri emisiách oxidu uhličitého a tiež nerealistické kvóty v oblasti predaja elektrických vozidiel by mohli viesť k vážnym štrukturálnym problémom v rámci EÚ". ACEA sa pritom odvoláva na posudok, ktorý si objednala. Vzhľadom na to, že úplne elektrické autá majú menej dielcov a vyžadujú si menšiu údržbu, bude podľa posudku potrebný menší počet pracovníkov.

Európsky parlament má tento týždeň hlasovať o nových cieľoch pri znižovaní emisií v období po roku 2020. Podľa terajších pravidiel budú musieť do konca roka 2020 nové autá spĺňať normu povoľujúcu produkciu v priemere 95 gramov oxidu uhličitého na kilometer. Vlani v priemere produkovali vyše 118 gramov.