Taliansky vicepremiér L. Di Maio požaduje po páde mosta zoštátnenie diaľnic

dnes 15:46 -

Taliansky vicepremiér Luigi Di Maio sa v nedeľu vyjadril pre zoštátnenie diaľnic. Dôvodom je pád mosta v Janove 14. augusta.

Vláda podľa Di Maia preverí kontrakty spoločnosti Autostrade per l'Italia, ktorá prevádzkuje diaľnicu, pod ktorú patrí aj zrútený most, a odoberie jej licenciu.

Autostrade per l'Italia je pod kontrolou holdingu Atlantia, ktorý je kótovaný na burze, a vlastní ho rodina Benettonovcov. "Nikto vo vláde nechce, aby rodina Benettonovcov ešte mala zodpovednosť za talianske diaľnice," uviedol Di Maio na Facebooku.

Talianska vláda po nešťastí, pri ktorom zomrelo 43 ľudí, prisúdila zodpovednosť za zrútenie mosta prevádzkovateľovi diaľnice. Firma vybrala miliardy eur na mýtnom, ale neinvestovala tieto peniaze do bezpečnosti, ako bolo plánované, kritizoval Autostrade per l'Italia minister vnútra Matteo Salvini. Firma túto kritiku odmietla a uviedla, že most bol každé tri mesiace v súlade s platnou legislatívou kontrolovaný.

Podľa Di Maia by zrútený most nemala obnoviť Autostrade per l'Italia, ale štátna spoločnosť. "Tak budeme môcť kontrolovať kvalitu," uviedol Di Maio.

Salvini sa v sobotu (25. 8.) sťažoval, že dvanásť dní po nešťastí sa ešte nezačalo vyšetrovanie tých, ktorí sú zodpovední za túto tragédiu.