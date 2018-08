Odobrila 7,2 milióna eur na rekonštrukciu cesty zo Senca po Pezinok

dnes 16:46 -

Zo štátneho rozpočtu sa uvoľnia financie na revitalizáciu cesty druhej triedy zo Senca cez Viničné po Pezinok vo výške 7,2 milióna eur. Rozhodla o tom na stredajšom zasadnutí vláda. Návrh na uvoľnenie týchto prostriedkov predložil kabinetu minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd).

Podľa ministerstva dopravy je tento úsek najzaťaženejšou cestou druhej triedy v Bratislavskom kraji. Zaťaženie lokality zvýšenou intenzitou cestnej premávky narastá podľa rezortu s rozvojom daného územia. Premávajú tadiaľ hlavne nákladné vozidlá z priľahlých logistických parkov, ktoré zaťažujú existujúcu cestu.

Minister Érsek po rokovaní vlády priznal, že ide o neštandardný postup, keďže cesta spadá pod Bratislavský samosprávny kraj. Je však podľa jeho slov vo veľmi zlom stave a predstavuje dopravnú tepnu, po ktorej sa autá môžu rýchlo dostať do hlavného mesta. "Je to neštandardný postup, ja viem," konštatoval Érsek. Financie teraz podľa jeho slov poputujú do Bratislavského kraja, ktorý by mal zabezpečiť čo najrýchlejšiu rekonštrukciu cesty. Aby mohla slúžiť motoristom, kým sa dokončí rozšírenie diaľnice D1 a výstavba diaľnice D4.

Rekonštruovať by sa mal 8,9-kilometrový úsek cesty od Senca cez Viničné po Pezinok. Financie v predpokladanej výške 7,2 milióna eur v roku 2018 by mali byť v rozpočte zabezpečené v rámci limitu výdavkov kapitoly Všeobecná pokladničná správa.