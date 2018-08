Príliš mäkký Trump: Opatrenia proti Rusku musia byť prísnejšie!

Zdroj: CNBC

Viacerí členovia Kongresu spochybnili, či vláda Trumpa robí dostatok, aby zmiernila správanie Kremľa, informoval The Wall Street Journal. Britský minister zahraničia Jeremy Hunt v utorok naliehal na Európsku úniu, aby sa pridala USA pri ukladaní sankcií voči Rusku.

Americké ministerstvo financií v utorok uviedlo, že zaradilo dve ruské spoločnosti za porušenie sankcií OSN voči Severnej Kórei na zoznam spolu s jednou ruskou a jednou slovenskou firmou za pomoc pri vyhýbaní sa sankciám zo strany USA. To ale Eugene Chausovsky, senior analytik pre Eurasia v konzultačnej firme Stratfor považuje za "mierne". "Zameriavajú sa na konkrétne spoločnosti a jednotlivcov na veľmi špecifické problémy. Prísnejšie sankcie proti celému odvetviu v Rusku, alebo veľkým ruským spoločnostiam, by mohli prísť v najbližších mesiacoch,“ dodal.

Geopolitické napätie spolu s kolísavými cenami ropy ovplyvnili investičné toky do ruskej, na energetike závislej ekonomiky. Priame zahraničné investície do Ruska sa v roku 2015 znížili na 11,86 milióna dolárov, vlani to bolo už 26,08 milióna dolárov, podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

Oslabujúci rubeľ trápi ruskú vládu, ktorá cíti dopady pre bežné obyvateľstvo. "Takýto tlak v domácnosti môže viesť Moskvu ku zlepšeniu vzťahov s USA, v nádeji, že sa tak vyhne ďalšej izolácii na medzinárodnej scéne. Ruská strana vidí príležitosť na zlepšenie vzťahov, postupne potrebuje situáciu normalizovať, dostať sa z aspoň čiastočnej izolácie v medzinárodnom vzťahu a potom vyskúšať nerobiť nič, čo by spôsobilo zhoršenie ich vzťahu s USA," povedala Otilia Dhandová, špecializujúca sa čiastočne na Rusko z poradenskej Teneo Intelligence vo vysielani televízie CNBC.