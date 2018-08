Kvôli obavám z obchodnej vojny sa výplaty dividend zvýšili takmer vo všetkých regiónoch sveta

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 12:22 -

Platby vzrástli takmer vo všetkých oblastiach sveta, rekord padol v 12-ich z nich, napríklad vo Francúzsku, Japonsku a USA. Analytici argumentujú, že za to môžu hroziace obchodné vojny a represívne clá medzi USA a Čínou, ktoré by mohli mať dopad na globálny akciový trh. Index, ktorý analyzuje dividendy vyplatené 1 200 najväčšími spoločnosťami podľa trhovej kapitalizácie, skončil na novom rekorde, 182,0, čo znamená, že globálne dividendy od roku 2009 vzrástli o viac ako štyri pätiny.

"Zvyšujúca sa ziskovosť firiem vedie k vyšším výnosom dividend vo všetkých častiach sveta," uviedol globálny správca aktív vo svojej správe zverejnenej v pondelok. "Vplyv výmenných kurzov sa odrazil na výkonnosti, celosvetové výplaty vzrástli o 9,5 percenta, čo je najrýchlejší nárast za tri roky," uviedol správca aktív.

Dividenda je platba pre investorov, ktorá je časťou zárobku spoločnosti. Na základe rozhodnutia správnej rady spoločnosti môže byť dividenda vo forme hotovostných platieb alebo akcií. Vyplatenie dividend sa často považuje za znamenie finančnej robustnosti, ale niektorí investori môžu uprednostniť, aby sa zisky nevyplácali, ale reinvestovali.



Jane Shoemakeová z Janus Henderson Investors je presvedčená, že tie najlepšie spoločnosti dosahujú rovnováhu medzi výplatou dividend a opätovným investovaním zisku. "Na jednej strane je to investovanie do budúcnosti, čo znamená, že aj naďalej budú vyplácať dividendy, ale aj to, že dokážu rásť. Nechceme, aby firmy vrátili všetko akcionárom na úkor svojho podnikania, ktorému by sa v budúcnosti nemuselo dariť tak dobre," uviedla pre CNBC.

Údajom o vyplácaní dividend, ktoré analyzoval Janus Henderson, dominuje kontinentálna Európa, keďže dve tretiny dividend v regióne sú vyplácané počas tohto obdobia.







Od druhého štvrťroka 2015 je to najsilnejší rast, pričom európske spoločnosti vyplatili rekordných 176,5 mld. USD, čo je medziročný nárast o 18,7 %. Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko, Holandsko, Belgicko, Dánsko a Írsko prelomili nové rekordy. Iba niekoľko spoločností, medzi nimi napríklad Deutsche Bank, EDF a Credit Suisse, znížili výplaty v snahe znížiť náklady.

V USA vzrástli dividendy o 4,5 percenta na rekordných 117,1 miliárd dolárov v druhom štvrťroku. "Ide o rast na úrovni 7,8 percenta po zohľadnení nižších špeciálnych dividend a indexových zmien, čo je najrýchlejšia expanzia za dva roky, hoci ich expanzia bola v druhom štvrťroku nižšia než priemer, americké dividendy rástli viac než kdekoľvek inde, klesajúc iba počas štyroch štvrťrokov za ostatných desať rokov," uvádza sa v správe. Len jedna firma z 50 krajín v USA znížila svoje výplaty, bola to GE, ​​ktorá začala reštrukturalizačný program a ponuku na zníženie svojich dlhov.

Vo zvyšku sveta index ukázal, že kanadské dividendy prevýšili dividendy v USA. V Ázii v druhom štvrťroku medziročný rast predstavoval 13,5 percenta v Hongkongu a 46,9 percenta v Singapure. Japonsko zaznamenalo nárast o 12,3 percenta.



Ben Lofthouse z Janus Henderson uviedol, že v budúcnosti by ziskovosť mohol ovplyvniť i eskalujúci obchodný spor medzi USA a hlavnými ekonomikami. "V Európe, aj v regiónoch mimo eurozóny, sa dividendy naďalej zvyšujú v dôsledku prebiehajúceho hospodárskeho rastu a rastu výnosov. Pokiaľ ide o ďalší vývoj, vplyv globálneho obchodu na eskaláciu colných prestreliek s USA by mohol mať negatívny vplyv na firemné ziskovosť, hoci dnes nevieme povedať v akej miere," uviedol v správe. "Napriek tomu sme stále optimistickí, že celkové príjmy spoločností môžu naďalej rásť aj v budúcom roku." Poznamenal, že dividendy sú v každom prípade menej volatilné ako zisky. Vývoj dolára môže v budúcom roku ovplyvniť celkovú mieru rastu, ale výkyvy výmenného kurzu majú z dlhodobého hľadiska len malý vplyv.