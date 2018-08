Býčí trh sa nekoná

Zdroj: lindak

Foto: getty images

dnes 14:26 -

To sa zatiaľ nedeje a výraznejší prepad ceny prišiel v minulom týždni, keď sa cena dostala k 6000 dolárom. V súčasnosti sa obchoduje bitcoin o 400 dolárov vyššie. Príčinou náhleho prepadu ceny bolo rozhodnutie americkej komisie pre burzy a cenné papiere (SEC), že zatiaľ neschváli ďalší obchodovateľný fond (ETF), tentoraz VanEck Solidx Bitcoin Trust. Komisia si týmto zabezpečila ďalšie 2 mesiace na to, aby rozhodla o fonde, či mu udelí povolenie alebo nie. Ja osobne som bol trocha prekvapený reakciou trhov na túto správu, keďže nie je to prvé ani posledné ETF, ktoré žiada o povolenie. Z môjho pohľadu existujú dva dôvody, prečo to až tak zle nevidím.

Po prvé, ETF by samozrejme prinieslo veľké peniaze do bitcoinu a celkovo kryptomien, avšak napriek tomu si myslím, že v súčasnosti už podobné nástroje existujú. Hovoríme o tzv. OTC trhoch (over the counter), teda mimoburzových trhoch. Tieto trhy sú často cestou pre inštitucionálnych investorov alebo investorov s vyšším kapitálom. Tradičné burzy by im síce likviditu poskytli, ale nie dostatočnú, keďže by mohli výraznejšie hýbať trhovou cenou, čo je aj niekedy na niektorých burzách vidieť. Preto takýto investori hľadajú tretiu stranu, teda platformu, ktorá im dokáže takúto likviditu poskytnúť. Takouto platformou je napríklad Circle za ktorou stojí mimochodom aj Goldman Sachs. Okrem toho je niekoľko ďalších ETF, ktoré stále čakajú zo strany SEC na schválenie. Napriek tomu ich budúcnosť nevyzerá ružovo, keďže hlavná výhrada komisie je nedostatočná likvidita kryptomien a tým pádov vysoká pravdepodobnosť špekulovania a ohýbania trhu.





Po druhé, už len po niekoľkých správach z posledných dní, nevidím dôvod na pesimizmus. Napríklad Opera vydáva prehliadač so zabudovanou peňaženkou, ktorý umožní mať prepojenú peňaženku v mobile aj v počítači. Navyše doplní bezpečnosť tým, že budete môcť podpisovať transakcie pomocou odtlačku prsta cez mobil. Pozitívne pôsobila aj správa americkej Drug Enforcement Administration (DEA), podľa ktorej podiel kriminálnej činnosti na celkových transakciách v bitcoine klesol na 10 %. Čo je z pohľadu povesti bitcoinu pozitívne.

Z pohľadu trhov bolo najlepšou správou oznámenie operátora Intercontinental Exchange pod ktorého patrí 23 svetových búrz, medzi nimi aj New York Stock Exchange (NYSE). Operátor by mal vytvoriť spoločnosť Bakkt a pracovať spolu s Microsoftom či Starbucksom na vytvorení platformy, kde by si mohol ktokoľvek zamieňať bitcoin na národné meny a naopak. V princípe tak chcú vytvoriť platformu s vysokou likviditou, ktorá je na mnohých bežných krypto-burzách problémom. Z tejto správy vznikli aj domnienky, že by si zákazníci mohli kupovať produkty Starbucksu za kryptomeny, avšak to neskôr Starbucks poprel.

Osobne mám za to, že trhy na neschválenie ETF reagovali prehnane a skôr sa špekulovalo. Z môjho pohľadu to nebolo nič nové zo strany SEC a ani nič zásadné. Samozrejme, lepšie by bolo keby sa dané ETF schválilo a prinieslo by to pozitívny precedens, avšak na to si ešte musíme počkať. Uvidíme, či v budúcnosti niektorý zo žiadateľov splní podmienky komisie pre burzy a cenné papiere.

Autorom je Martin Lindák, analytik Pro Partners Holding