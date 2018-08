AKTUALIZÁCIA - DOPRAVA: ČESMAD chce zrušiť zdaňovanie vreckového vodičov a zmierniť daň z motorových vozidiel

dnes 15:46 -

Správa "DOPRAVA: ČESMAD chce zrušiť zdaňovanie vreckového vodičov a zmierniť daň z motorových vozidiel" rozšírená o ďalšie informácie v piatom až siedmom odseku.

BRATISLAVA 8. augusta (SITA) - Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia žiada zrušiť zdaňovanie vreckového vodičov pri cestách do zahraničia a zmierniť vysokú daň z motorových vozidiel. Očakáva od toho zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských dopravcov na domácom aj európskom trhu, ako aj záujmu vodičov o túto profesiu vzhľadom na ich výrazný nedostatok v SR. Vedenie ČESMAD-u v stredu rokovalo o týchto témach so štátnou tajomníčkou Ministerstva financií SR Danou Meager.

Dopravcovia sa cítia v nevýhode oproti okolitým štátom, hovoria o kríze v odvetví a zlých podmienkach na zamestnávanie vodičov a podnikanie. Dohodli sa so štátnou tajomníčkou rezortu financií pokračovať v expertnej diskusii na základe analýz, porovnávacích štúdií a faktov so zámerom zmeniť súčasné podmienky zdaňovania vreckového u vodičov. Ďalšie rokovanie by sa malo uskutočniť v septembri.

"Okrem povinnej mzdy vodičov, minimálnych miezd v zahraničí dávame aj cestovné náhrady, ktoré nám v zahraničí nechcú uznávať. S tým súvisí aj vreckové, ktoré sa hlavne využíva, keď má vodič veľa dokladov, aby sa mu to dalo do paušálu," informoval na tlačovej besede prezident ČESMAD-u Slovakia Pavol Jančovič. Vreckové pre vodičov bolo nedávno zdanené a dopravcovia z neho platia aj odvody. Napríklad, nemecký dopravca, ktorý má vodiča v zahraničí, mu platí nocľažné 100 až 150 eur, to sa však nezdaňuje.

Daň z motorových vozidiel v SR v porovnaní s okolitými krajinami je podľa šéfa ČESMAD-u napriek zľavám takmer dvojnásobne vyššia a v Európskej únii je po Írsku druhá najvyššia. "Je to veľmi silný argument na to, aby sme so štátom na túto tému hovorili," uviedol Jančovič. Za paradox považuje, že napriek nárastu miezd zhruba o 10 % vodiči naďalej odchádzajú do zahraničia za lepšími podmienkami. "Nás to stojí omnoho viac ako zahraničného dopravcu a človek, ktorý je platený, tam dostáva oveľa viacej ako u nás. Toto je kľúčový argument, prečo nemáme vodičov. Nepotrebujeme cudzincov, nám by stačilo, aby sa vrátili naši vodiči, ktorí sú v zahraničí," dodal Jančovič.

ČESMAD pripravil analýzu o dôvodoch hromadného odchodu vodičov do Nemecka. Prvý viceprezident ČESMAD-u Slovakia Pavol Hudák informoval, že zahraniční dopravcovia na základe európskej smernice o vysielaní pracovníkov do zahraničia začali robiť nábor našich vodičov s tým, že ich zamestnajú na nemecké pracovné zmluvy. Argumentovali sociálnymi výhodami v podobe rodinných prídavkov. "Urobili sme štúdiu v prípade nemeckej minimálnej mzdy za celý mesiac. Urobili sme prepočet, koľko dostane vodič v hotovosti v prípade, že sa za rovnakých podmienok zamestná na Slovensku a v Nemecku," povedal Hudák. Prepočet upravili aj na jedno až štyri deti pre porovnanie sociálnych výhod.

"Dospeli sme k záveru, že pracovná sila na Slovensku je drahšia ako v Nemecku. Vodič, ktorý nemá deti, a odíde do Nemecka, kde dostane len minimálnu mzdu, dostane tam o 191 eur viac," uviedol Hudák. Vodič s jedným až štyrmi deťmi má v Nemecku s prídavkami viac o 343, 493, 647 a 915 eur. "Nemáme šancu konkurovať chybnému sociálnemu systému, ktorý je tu zavedený. Jedinou cestou je prijať také opatrenie, aby dopravcovia vedeli konkurovať tejto nevýhode prostredníctvom peňazí, ktoré štát berie a potrebujeme ich od štátu dostať," dodal prvý viceprezident ČESMAD-u. Preto je podľa neho potrebné zrušiť zdaňovanie vreckového pre vodičov.

Štátna tajomníčka rezortu financií po rokovaní s dopravcami sa pre médiá nechcela vyjadriť, z ministerstva následne poslali písomne jej vyjadrenie. "Uvedomujeme si situáciu v dopravnom a logistickom sektore a tlak na zvýšenie konkurencieschopnosti našich autodopravcov. Rokovanie slúžilo na získanie vedomostí, ako tento sektor hospodárstva na Slovensku funguje a aké má problémy," uviedla Dana Meager.