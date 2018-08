Podľa KSK ministerstvo hospodárstva nezvládlo rokovania s BMW, rezort to odmieta

dnes 13:01 -

„Ministerstvo hospodárstva neoslovilo dotknuté obce, ďalšie organizácie z regiónu ani Košický samosprávny kraj. Tie totiž mohli vyvinúť potrebnú aktivitu a využiť svoje kompetencie či kontakty, čo by dopomohlo k rokovaniam s automobilkou,“ dodáva Trnka s tým, že územie plánovaného strategického parku Haniska nebolo v dostatočnom predstihu na takúto investíciu pripravené. Podľa jeho slov sú v regióne aj vhodnejšie plochy. „Osobne mi je to veľmi ľúto, pretože občania nášho regiónu prišli o niekoľko tisíc pracovných miest,“ povedal.



Podľa rezortu pod vedením ministra Petra Žigu (Smer-SD) ide o absurdné tvrdenie predsedu KSK a svedčí to o jeho extrémne zlej informovanosti. „Predseda samosprávneho kraja nechápe elementárne základy procesu rozhodovania investorov a chce sa na tejto téme, žiaľ, politicky priživiť. Rokovania s BMW boli v plnom prúde pred viac ako rokom a odohrávali sa intenzívne na viacerých úrovniach vrátane samosprávy,“ povedal pre TASR hovorca ministerstva Maroš Stano. Pripomenul, že za Slovensko rokoval skúsený tím agentúry Sario. Podľa jeho slov sa o investície vedie tvrdý konkurenčný boj medzi krajinami. „Ak by Slovensko nebolo dobre pripravené, nikdy by sa nedostalo pri rozhodovaní tak ďaleko,“ dodal.



Ako ministerstvo ďalej reagovalo, investor mal na Slovensku detailne zmapované všetky potenciálne územia. „To, že mal záujem výhradne o lokalitu strategického parku Haniska, hovorí za všetko. Fakt, že lokalita Haniska sa dostala do úzkeho finále rozhodovania takej svetovo renomovanej spoločnosti, znamená významný signál, že ide o mimoriadne atraktívne územie,“ uvádza rezort. Podľa neho vôbec nie je vylúčené, že rozhodnutie investora negatívne ovplyvnili aj vyjadrenia slovenských politikov, ktorí investíciu do automobilového priemyslu spochybňovali a tvrdili, že ju východné Slovensko nepotrebuje.

„Ministerstvo hospodárstva už dlhodobo informuje, že rokuje s viacerými významnými spoločnosťami, ktoré majú záujem investovať v tejto atraktívnej lokalite,“ uzavrel rezort.