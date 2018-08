Barclays: Britské akcie prekonajú tie európske, pomôže slabá libra a Brexit

Zdroj: businessinsider

Foto: TASR/AP

dnes 12:15 -

Ešte zostáva osem mesiacov a Británia oficiálne opustí Európsku úniu. Problémom je, že zatiaľ stále neexistuje žiadna známka dohody medzi oboma stranami. Pokrok je v tejto veci natoľko pomalý, že mnohí začali špekulovať, že sa nedosiahne dohoda a Spojené kráľovstvo by mohlo vypadnúť z bloku bez akéhokoľvek záložného riešenia. Táto špekulácia však nebráni analytikom Barclays v tvrdení, že britské akcie môžu v budúcnosti znamenať zaujímavú príležitosť pre investorov. Analytický tím vedený Emmanuelom Cau je presvedčený, že investori v Európe by mali "držať svoje nervy na uzde", pretože trh ešte bude rásť.



Čo sa týka Veľkej Británie, Cau a jeho tím vidia pretrvávajúcu slabosť britskej libry kvôli nejasnostiam ohľadom Brexitu ako dôvod pre nákup akcií v Spojenom kráľovstve. Po dvojročnej jazde horskou dráhou je libra voči doláru o 11 % slabšia v porovnaní s úrovňou pred referendom, momentálne sa obchoduje na úrovni 1,31 USD.

"Uprednostňujeme britské akcie v rámci nášho celoeurópskeho záberu. Región zaostáva za globálnym benchmarkom o 30 % od roku 2012 a zdá sa, že je podhodnotený. V porovnaní so zvyškom Európy sa akcie Spojeného kráľovstva nedávno stabilizovali," píšu analytici.

Barclays zároveň tvrdí, že slabá libra môže znamenať silný akciový trh v Spojenom kráľovstve. Je to kvôli silenému skresleniu voči firmám, ktoré v Spojenom kráľovstve nevytvárajú v skutočnosti žiaden zisk. Tento fenomén bol zaznamenaný po referende, keď akcie Spojeného kráľovstva zaznamenali niekoľko krát rekordné výkyvy ako libra klesla.

Index FTSE 100 obsahuje napríklad banské spoločnosti, ropné firmy a farmaceutických gigantov, pričom približne dve tretiny všetkých príjmov pre spoločnosti z indexu prichádzajú zo zahraničia. To znamená, že slabšia libra ich robí ziskovejšími.







"Odporúčame dlhé pozície na akciové tituly v Spojenom kráľovstve, Je tu jasná negatívna korelácia medzi relatívnou výkonnosťou britských akcií a britskou librou. Slabšia GBP je teda pozitívnym signálom pre veľké kapitalizácie v Spojenom kráľovstve a mohla by v budúcnosti viesť k nárastu návratnosti na jednu akciu," píšu analytici banky, ktorí veria, že pokles libry ešte bude pokračovať. To by znamenalo ďalšiu podporu pre akcie v Spojenom kráľovstve a rast ich atraktivity v rámci investícií. "Naši forexoví stratégovia očakávajú v nasledujúcich mesiacoch ďalšie oslabenie libry, čiastočne kvôli vzostupnému doláru ale aj kvôli rastu neistoty spájanej s Brexitom. GBP od referenda pred dvoma rokmi klesla, ale súčasná politická nevytvára dostatok dôvery, keďže sa nebezpečne blíži termín marec 2019," uzatváraju analytici Barclays.