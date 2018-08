Bezos to dokázal: Návratnosť investície 12 miliónov %

Zdroj: bloomberg

V roku 1995 sa Bezos pokúsil dostať Amazon do povedomia a obrátil so žiadosťou o pomoc k svojej matke a nevlastnému otcovi. Presvedčil ich, aby investovali 245 573 USD do spoločnosti, píše agentúra Bloomberg. V tom čase Jeff Bezos varoval, že existuje 70 % šanca, že už viac svoje peniaze neuvidia. Dnes, keď sa spoločnosť Amazon už čoskoro mohla stať prvou spoločnosťou s hodnotou 1 bilión dolárov, Bezosovi rodičia sa stali dvoma najbohatšími ľuďmi na svete.

Podľa výpočtov Bloombergu by ich čisté imanie mohlo dosiahnuť až 30 miliárd dolárov, čo ich posúva rebríčku boháčov pred také mená ako je spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Paul Allen, Carl Icahn, Michael Dell, Elon Musk či Laurene Powell Jobs.

Podľa Bloombergu Jackie a Mike Bezoovi verejne neuzavreli svoje pozície v Amazone od roku 1999 ale je možné, že sa v priebehu rokov zbavili väčšiny svojich akcií. To však pravdepodobne neurobili, Bloomberg odhaduje, že rodičia Jeffa Bezosa vlastnia 16,6 miliónov akcií a celková návratnosť ich investícií dosahuje až 12 000 000 %. Aj súrodenci Jeffa Bezosa, Mark Bezos a Christina Poore, vlastnia akcie Amazonu a s najväčšou pravdepodobnosťou v hodnote niekoľko sto miliónov dolárov za kus.