Inšpektori odhalili takmer 1 200 nelegálne zamestnaných osôb

dnes 13:46 -

Slovenskí inšpektori práce odhalili za prvý polrok tohto roka takmer 1 200 nelegálne zamestnaných osôb. Takmer polovica z nich pritom boli cudzinci, najčastejšie štátni príslušníci tretích krajín. Zákaz nelegálneho zamestnávania porušovali vo väčšine muži. Počas prvého polroka 2018 skontrolovali inšpektori práce na celom Slovensku takmer 12 000 subjektov, kde sa kontrole nevyhlo vyše 28 000 fyzických osôb. Informovala o tom hovorkyňa Národného inšpektorátu práce (NIP) Ivana Stašková.

Za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania už boli tento rok právoplatne uložené pokuty prevyšujúce 2 000 000 eur. Najčastejšie sa pritom porušovania zákona dopúšťajú mikro podniky, teda tie do deväť zamestnancov. Najproblematickejšími odvetviami sú stavebníctvo, ako aj administratívne a podporné služby.

Celkovo odhalil NIP za minulý rok 3 275 nelegálne zamestnaných osôb, z tohto bolo 1 237 fyzických osôb cudzincov, čo je približne každý tretí nelegálne zamestnaný zamestnanec. Podľa výsledkov za prvý polrok 2018 bola z celkového počtu odhalených nelegálne zamestnaných osôb cudzincom takmer každá druhá osoba, čo predstavuje pokles v nelegálnom zamestnávaní občanov SR. Vo väčšine prípadov (538) išlo o občanov štátov mimo Európskej únie. Problematika nelegálneho zamestnávania je počas letných mesiacov, teda v období brigád, o to aktuálnejšia.

NIP dlhodobo vníma najmenej prípadov nelegálneho zamestnávania v Trenčianskom kraji, opačné prvenstvo majú Bratislavský, Nitriansky a Košický kraj. „Existujú dva typy zamestnávateľov. Takí, ktorí zamestnávajú nelegálne, ale ani nevedia, že tak robia, pretože ich znalosť legislatívy nie je na dostatočnej úrovni a takí, ktorí aj napriek znalosti legislatívy zamestnávajú zamestnancov v rozpore so zákonom, čím sa snažia nekalým spôsobom získať konkurenčnú výhodu na trhu. Tým sa deformuje trh nielen na strane podnikateľov, ale následne chýba tlak aj na zvyšovanie miezd pre zamestnancov,“ uviedol generálny riaditeľ NIP Karol Habina.

V snahe zvýšiť povedomie v tejto oblasti u zamestnávateľov sa NIP v poslednom období zameriava aj na osvetu. Zamestnávatelia, ktorí zákaz nelegálneho zamestnávania neporušujú, vítajú intenzívnejšie kontroly v záujme očistenia trhu od nekalej konkurencie. Viac sa zaujímajú o podmienky zamestnávania, využívajú poradenstvo, ktoré bezplatne poskytujú inšpektoráty práce.

„Inšpekcia práce bude naďalej intenzívne kontrolovať dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania. Využijeme aj možnosť zverejňovania informácií o kontrolách a ich zameraní, aby sme predchádzali výlučne represívnemu pôsobeniu. Preventívne pôsobenie na zamestnávateľov nielen zo strany inšpekcie práce má význam pre pochopenie potreby zlepšenia postavenia zamestnancov a neustáleho zlepšovania ich pracovných podmienok,“ uvádza riaditeľka odboru inšpekcie práce Miroslava Skičková.

Národný inšpektorát práce urobil aj mimoriadnu previerku Tajpan. Celá akcia sa konala od 11. júna do 17. júna 2018. Previerku vykonávali inšpektori práce z oddelenia kontroly nelegálneho zamestnávania, známejšom pod názvom Kobra. Inšpektori skontrolovali 994 subjektov a 1 699 osôb. Podľa predbežných výsledkov odhalili 60 nelegálne zamestnávajúcich subjektov a 132 osôb. Čo sa týka cudzincov, nelegálne zamestnaní boli Srbi, Ukrajinci či Poliaci. Súhrnné výsledky previerky budú zverejnené v októbri.

„Inšpektoráty práce môžu pri odhalení porušenia zákona udeliť pokutu ako zamestnávateľovi, tak aj zamestnancovi, a to v prípade, ak aj zamestnanec vedomým vykonávaním práce bez pracovnej zmluvy či bez povolenia na zamestnanie napomáha protiprávnemu stavu. Tá sa pohybuje u zamestnávateľa v rozmedzí od 2 000 eur do 200 000 eur podľa rozsahu porušenia zákona a dôsledkov, ktoré z neho plynú. Zamestnanca pri porušení zákazu nelegálnej práce určite nepoteší pokuta vo výške do 331 eur,“ uviedla vedúca oddelenia pracovnoprávnych vzťahov Jana Mochňacká.

Cieľom inšpekcie práce je dosiahnuť stav, kedy zamestnanci budú zamestnávaní legálne a za svoju prácu dostanú adekvátnu odmenu. To sa týka tak slovenských zamestnancov, ako aj cudzincov. Preto NIP v posledných mesiacoch rozbieha aj akcie sprevádzané osvetou.