Peniaze, kariéra alebo zdravie?

Zdroj: businessinsider

Foto: getty images

dnes 0:45 -

Druhý rok pracovala ako analytčka vo veľkej európskej banke, neraz končila v práci ráno o štvrtej. Má za sebou jeden infarkt, hospitalizáciu trikrát za dva roky. "Ak budete pokračovať v práci, zomriete," oznámili jej lekári. Pre Business Insider hovorí anonymne o tom, aké je byť finančným profesionálom. Nočné zmeny, žiadna péenka, nakoniec sa infekcia z hrtana rozšírila na srdce v podobe infekčnej endokarditídy. V pondelok ráno sa v posteli zobudila na bolesi v hrudi. "Mala som v podstate infarkt," ale do vtedy sa tešila dobrému zdraviu a nebrala žiadne lieky. Po krátkom čase dala v banke výpoveď. "Môj manžel na tom trval, aby som to urobila, tie peniaze za to nestoja," povedala.

Dr. Arjun Ghosh z Barts Heart Centra v Londýne, odhaduje, že v poslednom desaťročí zaznamenal 10 % nárast infarktov medzi bankári mladšími ako 30 rokov. Približne jeden z desiatich jeho pacientov v tejto vekovej skupine pôsobí v oblasti financií. Nelichotivá situácia nastáva napriek tomu, že banky prijali opatrenia na zníženie pracovného zaťaženia a stresu svojich zamestnancov, ako sú napríklad povinné voľné soboty. "V investičnom bankovníctve je pracovný čas a tlak, ktorý sa na týchto ľudí kladie, tak obrovský, že banky môžu urobiť čokoľvek na zlepšenie, nemyslím si, že by sa niečo zmenilo," povedal Ghosh.

Je pravda, že nárast srdcových infarktov mladých bankárov odráža podobné trendy v populácii ako celku. "Je to dnes už úplne bežné, že mladí ľudia dostávajú infarkt. Už to nie je nič šokujúce... Nie je to "ach, môj bože, veď má len 25! "," uvádza Dr Ahmed Elghamaz, kardiológ z londýnskej Fakultnej nemocnice. "Už to nikoho neprekvapuje." Zvýšenie srdcových príhod je možno výsledkom nezdravého, bujarého životného štýlu, keď ľudia pracujú dlhšie, než v minulosti, myslí si Elghamaz.





Lekári najčastejšie mladých bankárov prijímajú s dvoma typmi srdcových ochorení - srdcovou arytmiou a myokarditídou, ktoré môžu skončiť tragicky. Pravdepodobne za tým okrem pracovného stresu sú aj drogy. Myokarditída je zápal srdca, ktorý môže byť spôsobený stresom alebo vírusovou infekciou, ktorá sa šíri cez telo a nakoniec zasiahne srdce. Arytmia je nerovnomerný srdcový rytmus, ktorý môže byť vyvolaný napätím a užívaním drog. Častejším z týchto dvoch ochorení srdcového svalu bankárov mladších ako 30 rokov je myokarditída. Kardiológovia uviedli, že ľudia majú oslabený imunitný systém kvôli únave a nezdravému životu.

Štúdia Whitehall, ktorú uskutočnilo oddelenie epidemiológie a verejného zdravia na University College v Londýne, od polovice 80. rokov minulého storočia sledovala viac ako 10 000 britských štátnych zamestnancov a ukázala, že u pracovníkov mladších ako 50 rokov, ktorí boli chronicky stresovaní, sa vyskytla o 68 % vyššia pravdepodobnosť infarktu. "Neraz užívajú čoraz väčšie množstvo kokaínu, aby vydržali pracovať 12 až 14 hodín denne takmer bez spánku. Búši im srdce ale necítia vyčerpanoť," povedal Ashan.

Nič z toho, o čom kardiológovia hovoria, nie je oficiálne potvrdené, zatiaľ nejestvuje žiadna relevantná štúdia, ktorá by poukazovala u mladých ľudí na vzťah medzi stresom na pracovisku a srdcovými problémami.

Profesorka Alexandra Michelová sa venuje behaviorálnemu výskumu na univerzite v Pensylvánii, študuje zdravie investičných bankárov už viac ako 15 rokov. V jednej zo svojich správ, publikovanej v roku 2012, zverejnila výsledky pozorovania štyroch skupín investičných bankárov v dvoch rôznych bankách od začiatku ich kariéry počas 10 rokov. Počas štvrtého roka každý bankár zo štúdie priznal, že má nejaký duševný alebo fyzický zdravotný problém. "Nielenže že existujú nové typy ochorení, mnohé z nich súvisia s vyhorením, ale aj chorobami, ktoré ľudia zvyčajne dostanú v živote neskôr. Teraz však pozorujem u týchto mladých bankárov celý rad zdravotných problémov omnoho skôr," povedala Michelová pre Business Insider.

Pracovná prax z Wall Street, ktorá zahŕňa veľmi vysoké nasadenie, v prostredí, kde sú zamestnanci naviazaní na svoje elektronické zariadenia 24 hodín denne / 7 dní v týždni, sa postupne rozšírila aj do iných priemyselných odvetví. To môže priniesť úplne nový súbor zdravotných problémov aj pre pracovníkov mimo financií, predpovedá Michelová. "Musíme mať ale vzískať viac výsledkov z výskumu o priamom vplyve pracovných podmienok, pracovného času, pracovného stresu a spôsobu, akým koreluje so srdcovými udalosťami," uzavrel Dr. Ashan.