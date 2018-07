Je tak bohatý, že by si mohol kúpiť niekoľko svetových akciových trhov

Zdroj: QZ

Amazon má v súčasnosti hodnotu takmer 900 miliárd dolárov, pričom Bezos vlastní približne 16 % akcií spoločnosti. Najbohatším človekom na svete sa stal začiatkom tohto roka. Hoci sa mu darí dobre, Bezos by mal myslieť na diverzifikáciu svojho portfólia. Je zriedkavé vidieť, že by niekto sústredil svoje bohatstvo na jediný majetok, či už je to nehnuteľnosť alebo akcie spoločnosti, ktorú založil v garáži v deväťdesiatych rokoch minulého storočia a dnes táto firma generuje polovicu všetkých ekektronockých predajov v USA.





Povedzme, že Bezos by chcel pridať nejaké expozície do svojho portfólia z Európy. Môže sa vybrať Luxembursko, kde má Amazon sústredenú veľkú časť svojho biznisu. Mohol by si kúpiť nejaké akcie. Alebo by si mohol kúpiť celý akciový trh v Luxembursku a to hneď dvakrát.

V súčasnosti by napríklad mohol zakúpiť každú spoločnosť, ktorá je kótovaná v Írsku, čo je ďalšie populárne miesto, kde sa sústredia technologické firmy. A ešte mu aj zostane niekoľko miliárd dolárov. Bezos však asi urobí lepšie, ak sa bude aj naďalej držať Amazonu, ktorý si v tomto roku pripísal viac ako 50 %, a pridal okolo 50 miliárd dolárov do čistého imania svojho zakladateľa. Pre porovnanie, je to suma rovnajúca sa trhovej kapitalizácii egyptskej burzy.