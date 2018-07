Naftogaz za vlaňajšok vykázal rekordný zisk 39,4 mld. hrivien

dnes 14:31 -

Ukrajinská štátna ropná a plynárenská spoločnosť Naftogaz za minulý rok vykázala rekordný zisk 39,4 mld. hrivien (UAH). Ide o najvyšší čistý zisk firmy v jej dvadsaťročnej histórii. V roku 2016 bol jej zisk na úrovni 17,8 mld. UAH. Významným faktorom, ktorý podporil vlaňajší zisk Naftogazu, bolo víťazstvo na štokholmskom arbitrážnom súde v spore s ruskou plynárenskou spoločnosťou Gazprom. Ak by Naftogaz neuspel v spore o tranzit plynu, za minulý rok by vykázal čistú stratu 7,4 mld. UAH. Spoločnosť to uviedla v správe, ktorú v utorok poskytla agentúre SITA.

Naftogaz ďalej konštatoval, že už druhý rok po sebe bol najväčším prispievateľom do štátneho rozpočtu Ukrajiny. Vlani skupina do štátneho rozpočtu odviedla 110 mld. UAH, čo predstavovalo približne 15 percent príjmov štátu. V predošlom roku Naftogaz do štátneho rozpočtu odviedol 74 mld. UAH, čo bolo takmer 10 percent štátnych príjmov.

Rekordný vlaňajší zisk Naftogazu bol zároveň výsledkom zvýšenej ťažby plynu, zlepšenia podmienok pre rast tranzitu a nového systému verejného obstarávania. Firma ako aktívny účastník systému verejného obstarávania ProZorro v minulom roku ušetrila 6,9 mld. UAH, uviedol Naftogaz.