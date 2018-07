BCPB - Oznam

dnes 16:31 -

BRATISLAVA 2. júla (SITA) -

Informácie o hospodárení emitentov:

Emitent kótovaných cenných papierov Tatry mountain resorts, a.s. poskytol BCPB neauditované konsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 30.4.2018 (hospodársky rok od 1.11.2017 do 31.10.2018), podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 12 180 000,- EUR.

Emitent poskytol aj neauditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 30.4.2018 (hospodársky rok od 1.11.2017 do 31.10.2018), podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 13 579 000,- EUR.

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014051 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR III, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 243.