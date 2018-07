Peniaze a podnikanie: Nedostatok financií nemá nič spoločné s hospodárením

Zdroj: inc.com

Jednou z najdôležitejších diskusií vo svete startupov sú financie. Ich nedostatok, prístup k nim a ich budúci potenciál. Dostať sa k peniazom investorov nie je vôbec náročné. Stačí ak máte skvelý nápad, vývoj zabezpečí inteligentný, ambiciózny tím alebo jednotlivec a samozrejme to chce aj správne načasovanie. Potom je záujem zo strany investorov zabezpečený. Ale je tu jedna dôležitá otázka, ktorej sa pri príprave strategického plánu venuje len veľmi málo ľudí. Je to vzťah zakladateľa k peniazom. Existujú dve stránky tohto vzťahu: ako pristupujete k peniazom, čo si o nich myslíte a čomu veríte.

Investori určite hľadajú modely fiškálnej zodpovednosti pri svojich budúcich partneroch, ale len málo podnikateľov vie, že dôvtipného investora bude zaujímať aj emocionálna stránka zakladateľa firmy. Ak rizikový kapitál zistí, že emócie môžu negatívne ovplyvniť finančné rozhodnutia, asi sa radšej obrátia inam.

Ak ste podnikateľ, je pravdepodobné, že vaše emócie sú neoddeliteľne prepojené s peniazmi. Cítite pri nich vzrušenie, istotu, či radosť, ak sa k vám hrnú. Naopak, môžete pociťovať strach a prepadnúť negatívnym náladám, keď to nejde podľa predstáv. Skúste identifikovať svoj vzťah k peniazom.





Pozitívny postoj k peniazom

Ak máte pozitívny postoj k peniazom, vidíte možnosti namiesto obmedzení. Viete, že sa dostanete z dlhov, skôr než by ste sa mali obávať, ako to urobíte. Súhlasíte s tým, že aj malé kroky majú svoju rolu a vplyv a približujú vás k vašim finančným cieľom. Nevidíte tých, ktorí viac prosperujú ako vy ako chamtivcov. A najdôležitejšie je, že nemáte skúsenosti s negatívnymi emóciami, ako je žiarlivosť alebo odpor, keď máte príležitosť zažiť bohatstvo ostatných.

Negatívny postoj k peniazom

Ako vnímate bohatých ľudí? Ak ich nenávidíte alebo ich uvrhnete do negatívneho stereotypu, poškodí to váš vzťah s peniazmi. Kto by chce získať bohatstvo, ak sa má zmeniť na stereotyp snoba? Vaše podvedomie urobí všetko pre to, aby zablokovalo váš prístup k majetku, o ktorom toľko snívate. Tí, ktorí majú nevyjasnený vzťah k peniazom, majú tendenciu myslieť a konať z pozície ich nedostatku. Staré príslovie, že peniaze nerastú na stromoch, opisuje, ako myslíte a konáte, keď sa zaoberáte svojimi finančnými prostriedkami. Nikdy ich nebude dosť.

Ako vytvoriť vyvážený, zdravý vzťah s peniazmi? Zmeňte spôsob ako rozmýšľate a rozprávate o peniazoch. Slová a myšlienky majú moc, tak ich vyberajte múdro. Ak sa dostanete do takýchto myšlienkových vzorov, skúste to obrátiť na viac expanzívne myšlienky.





Skúste oceniť svoje súčasné bohatstvo. Naučte sa klásť väčší dôraz na to, čo máte, a nie na to, čo vám chýba. Tým sa zlepší vaša nálada aj postoj. Tým, ako bude vaša pozitívna energia rásť, budete priťahovať viac dobrých vecí, vrátane peňazí. Je dôležité, aby ste si občas dožičili veci, pri ktorých sa cítite ako boháč. Aj keď nie je nikdy múdre upínať sa na veci, ktoré sú mierne mimo nášho dosahu, budete to robiť opakovane čo vám pomôže priblížiť vás k bohatstvu tak, aby ste ho pocítili. Trik je v tom, aby ste to robili bez výčitiek a pocitu viny.

Ak dokážete veriť vo vlastné bohatstvo, či už je v súčasnosti prítomné alebo nie, vaše správanie a postoj už budú odrážať vaše zmýšľanie a dôjde k úžasným veciam. Objavia vás ľudia, dvihne sa záujem investorov. Pretože keď ste presvedčený, že ste hodný viac, vaša cena stúpa.