Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa pohybuje okolo 74,80 USD/barel

Ceny ropy zaznamenali v utorok mierny rast, k čomu prispela neistota ohľadne ďalšieho vývoja líbyjského exportu. Výraznejšiemu rastu však bránia očakávania blížiaceho sa zvýšenia produkcie zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ako aj obchodný konflikt medzi USA a ďalšími veľkými ekonomikami.

Ceny podporila najmä neistota v súvislosti s ďalším vývozom ropy z Líbye, kde pokračuje konflikt medzi medzinárodne uznávanou vládou v Tripolise a silami pod velením poľného maršala Chalífu Haftara. Tie v týchto dňoch opäť získali kontrolu nad kľúčovými ropnými terminálmi as-Sidr a Ras Lánúf na pobreží Stredozemného mora. "Rastie tak riziko zablokovania produkcie ropy v Líbyi, keďže jedinou firmou s právom predaja ropy je štátna ropná spoločnosť NOC," povedal Sukrit Vijayakar z poradenskej spoločnosti Trifecta.

Rast cien bol však minimálny, keďže trhy čakajú na zvýšenie ťažby zo strany OPEC. Krajiny ropného kartelu sa spolu s ďalšími producentmi ropy dohodli, že od júla zvýšia produkciu zhruba o 1 milión barelov denne (1 barel = 159 litrov).

Okrem toho na trhy pôsobí eskalácia obchodných sporov medzi USA a ďalšími krajinami. Tú spustil americký prezident Donald Trump, ktorý začal zavádzať voči viacerým štátom, vrátane Európskej únie, vysoké dovozné clá. Jeho kroky vyvolali odvetné reakcie a tie zasa ďalšie hrozby zo strany Trumpa.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.35 h SELČ 74,78 USD (63,91 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 5 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 68,25 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 17 centov.