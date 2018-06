AKTUALIZÁCIA - INVESTÍCIE: Slovensko čaká masívny príchod investorov, avizuje premiér

dnes 18:01 -

BRATISLAVA 25. júna (SITA) - Slovensko čaká masívny príchod investorov. Po stretnutí s ministrom hospodárstva Petrom Žigom to povedal predseda vlády Peter Pellegrini. „Títo investori plánujú preinvestovať stovky miliónov eur a majú vytvoriť tisíce pracovných miest. V hre sú veľké investície,“ povedal na pondelňajšej tlačovej besede Pellegrini, ktorý ocenil, že investori mieria aj do menej rozvinutých regiónov, pričom na Slovensko prichádzajú aj investície s vyššou pridanou hodnotou.

Podľa ministra Žigu, má Slovensko v súčasnosti rozpracovaných zhruba sto investičných projektov. Vďaka nim by sa mohlo preinvestovať päť miliárd eur. V tomto roku sa už podarilo dohodnúť desať investičných projektov, z toho sedem smerovalo do Banskobystrického samosprávneho kraja. Vďaka novým investíciám za približne 200 miliónov eur by mohlo vzniknúť 2,5 tisíca nových pracovných miest.

V minulom roku uzatvorila agentúra SARIO v spolupráci s ministerstvom hospodárstva celkovo 33 investičných projektov. Vytvoriť by sa malo priamo deväťtisíc nových pracovných miest. Vďaka vlani uzatvoreným investičným projektom by sa malo na Slovensku preinvestovať zhruba 500 miliónov eur.

Strana Sloboda a Solidarita v reakcii na tlačovú besedu predsedu vlády a ministra hospodárstva uviedla, že viac ako opakované marketingové tlačové besedy by uvítala konkrétne opatrenia, ktoré zjednodušia v súčasnosti tak komplikované a odstrašujúce podnikateľské prostredie. „Dostali sme nekonkrétne informácie o množstve pripravených investorov, ktorí sa na Slovensko chystajú - zrejme opäť za výdatnej pomoci dotácií z daní tu pracujúcich ľudí. Oveľa viac by sme privítali, keby sa ministerstvo hospodárstva seriózne zaoberalo dôvodmi, pre ktoré zo Slovenska množstvo firiem odchádza. V minulom roku to bolo vyše 2 400 firiem,“ poznamenala podpredsedníčka SaS Jana Kiššová, podľa ktorej treba v dobrých časoch znižovať dane a odvody, nie zavádzať nové ako v prípade dane z poistného.

Podľa Jany Kišsovej by vláda mala byrokraciu skutočne odbúravať a nielen o nej opakovane hovoriť. „Peter Pellegrini s Petrom Žigom opatrenia na zníženie byrokracie neustále len promujú, v praxi však cez návrhy zákonov novú byrokraciu zavádzajú, čo podnikateľom komplikuje život. Potom sa nečudujem, že keď komunikujem s drobnými živnostníkmi a zamestnávateľmi, žiadne zlepšenia v reálnom živote necítia,“ dodala Kiššová.