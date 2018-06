Summa summarum: Na záchranu Grécka šlo viac než je ekonomika Hongkongu

Zdroj: QZ

Počas prvého obdobia získalo Grécko 73 miliárd EUR. Tento program bol nahradený druhým programom v roku 2012, ktorý odovzdal približne 150 miliárd EUR. Konečná záchrana, ktorá začala v polovici roku 2015, bola za 86 miliárd EUR, ale zatiaľ bolo vyplatených len asi 47 miliárd EUR z tejto tretej záchrany. O dva mesiace je naplánovaný koniec tretieho programu, aj keď hospodárske problémy Grécka budú aj naďalej pretrvávať.





Ak chcete pochopiť veľkosť celkovej záchrany Grécka, tu sú určité porovnania.



Ekonomika Hongkongu v roku 2017 predstavovala 340 miliárd dolárov, ekonomika Malajzie vlani dosiahla 337 miliárd dolárov. Záchrana Grécka si vyžiadala viac než je veľkosť dánskeho hospodárstva, ktoré v roku 2017 dosiahlo 330 miliárd dolárov. Dokonca viac ako Exxon Mobil, ktorý má trhovú hodnotu 340 miliárd dolárov, Johnson & Johnson (327 miliárd dolárov) a Bank of America (298 miliárd dolárov). Tri záchranné akcie vyšli len o niečo menej ako je trhová kapitalizácia JPMorgan, najväčšej banky v USA, ktorá má trhovú hodnotu 366 miliárd dolárov. A keď sme pri bankách, tak záchranný balík by sa dal prirovnať k 16 Deutsche Bankám, ktorá má trhovú hodnotu nižšiu ako 20 miliárd EUR. Ale je asi to polovica veľkosti amerického mega obranného rozpočtu, ktorý sa tento rok navýšil na viac ako 700 miliárd dolárov. A nakoniec, je to dvojnásobok rozpočtu Spojeného kráľovstva v oblasti zdravotníctva za posledný fiškálny rok, aj keď britská Národná zdravotnícka služba je stále ešte podfinancovaná.