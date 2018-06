Rast ekonomiky by podľa NBS mal tento rok dosiahnuť 4 %

dnes 14:01 -

Národná banka Slovenska (NBS) predpokladá, že slovenská ekonomika v tomto roku porastie o 4 %, v budúcom roku by sa rast mal zrýchliť na 4,8 %. Ako ďalej na utorkovej tlačovej konferencii uviedol viceguvernér NBS Ľudovít Ódor, oproti predošlej prognóze to pri raste ekonomiky na tento rok znamená zníženie o 0,2 percentuálneho bodu. Pre rok 2019 to je zvýšenie oproti predošlej prognóze o 0,1 percentuálneho bodu. Pre rok 2020 ostal odhad rastu na úrovni 4 %.

Ekonomika v prvom štvrťroku vykázala podľa Ódora silný investičný dopyt a stabilný rast spotreby podporený trhom práce. Taktiež bol zaznamenaný slabší zahraničný dopyt, ako aj rozširovanie produkčných kapacít v automobilovom priemysle. Slabší začiatok roka by už nemal podľa neho pokračovať. V nasledujúcich štvrťrokoch 2018 sa očakáva silnejšia dynamika HDP podporená exportom a investíciami.

Priemerná nominálna mzda by v tomto roku mala podľa aktuálnych odhadov centrálnej banky vzrásť o 5,8 %, čo je rast oproti predošlej prognóze o 0,4 percentuálneho bodu. V budúcom roku by to malo byť zvýšenie miezd o 5,8 %, čo je zvýšenie odhadu o 0,2 percentuálneho bodu. V roku 2020 centrálna banka očakáva rast priemernej nominálnej mzdy na úrovni 5,6 %, čo je zvýšenie odhadu o 0,2 percentuálneho bodu. Dôvodom rastu miezd je podľa Ódora rastúca nerovnováha na trhu práce, rast ekonomiky, ale zároveň aj nedostatočná ponuka pracovných síl. Taktiež jedným z dôvodov rastu miezd je aj silná dynamika vo verejnom sektore.

Zamestnanosť podľa centrálnej banky solídne rastie, ale postupne spomaľuje. Na trhu je totiž podľa Ódora nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Nezamestnanosť v prvom kvartáli podľa neho klesla vďaka rastu zamestnanosti a poklesu počtu ekonomicky aktívnych osôb, vývoj druhého kvartálu bude pravdepodobne podľa centrálnej banky horší. Odhad rastu zamestnanosti na tento rok ostal oproti pôvodnej prognóze na nezmenenej úrovni 1,8 %. V budúcom roku očakáva centrálna banka rast o 1,2 %, čo je taktiež bez zmeny v odhadoch. Pre rok 2020 sa odhad znížil o 0,1 percentuálneho bodu na 1 %.

Inflácia by sa mala podľa NBS zrýchliť nad 2 %. Pre tento rok by sa ceny mali zvýšiť o 2,6 %, čo oproti predošlej prognóze znamená nárast o 0,3 percentuálneho bodu. V roku 2019 by inflácia mala dosiahnuť 2,3 %, čo je zvýšenie odhadu o 0,1 percentuálneho bodu. V roku 2020 by to malo byť 2,4 % pri navýšení o 0,2 percentuálneho bodu.