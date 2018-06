Nechceme autority: Technológie dokážu naplniť sny anarchistov

Zdroj: QZ

Foto: TASR/AP;R.Stoklasa

dnes 0:16 -

Nedôvera k ústrednej autorite je myšlienkou, ktorá sa v priebehu rokov vyformovala do niekoľkých podôb. Od Veľkej listiny slobôd v 13. storočí až po francúzske a americké revolúcie o 500 rokov neskôr. Anarchia je rovnako starou myšlienkou, ktorá tieto predstavy posúva ďaleko ďalej. Politická filozofia úplne odmieta centralizovanú autoritu štátu a tým aj veľké podniky a finančné inštitúcie, ktoré tento štát podporujú. Základnou myšlienkou je, že spoločnosť môže byť riadená sama sebou, tvrdí Saul Newman, profesor z Goldsmiths University v Londýne. Existujú rôzne smery tohto myslenia, ktoré zaberajú celé spektrum od politickej ľavice (kolektivistický anarchizmus), až po pravicu (libertarianizmus).





Newman si myslí, že technológie dokážu zmeniť niektoré anarchistické sny na realitu. Nie je jediný, kto si všimol, že sa niečo deje. "Dnes sa so súčasnými technológiami ľudia oveľa spokojnejší ako s inštitúciami vládami a spoločnosťou, s akými som vyrastal ja," povedal Jeffrey Sprecher, generálny riaditeľ spoločnosti, ktorá vlastní burzu v New Yorku v rozhovore pre televíziu Bloomberg. Bitcoin je jedným zo zrejmých príkladov. Je navrhnutý tak, aby bol digitálnou kryptomenou bez štátnej príslušnosti , ale tým to ani zďaleka nekončí. Ľudia začali značne dôverovať vodičom Uberu na základe hodnotenia a skúseností od úplne cudzích ľudí.



Technológia v konečnom dôsledku obnovila dôveru vo veci, ktoré sa zdali byť bláznivé alebo nebezpečné. Stopovanie je opäť v Európe v móde. Akurát, že dnes sa využíva pre tento cieľ aplikácia BlaBlaCar. Simon Rogerson, generálny riaditeľ spoločnosti Octopus Investments, poukazuje na to, že francúzska aplikácia na zdieľanie jázd má údajne viac registrovaných používateľov ako má spoločnosť British Airways cestujúcich každý rok. Podľa Rogersona radikálna anonymita internetu ustupuje vzájomnej prepojenosti a transparentnosti. Vďaka takým veciam, ako je Twitter a weby zamerané na zákaznícke recenzie. Sme sa podľa Rogersona ocitli v čase, keď sa veľké spoločnosti musia starať o svoje dobré meno viac ako kedykoľvek predtým.





Finančná kríza v roku 2008, to je najčastejšie spomínaný argument, prečo sa definitívne narušila dôvera medzi elitami, vládou, veľkými korporáciami a obyčajnými ľuďmi, ktorí sa často cítia bezmocní a zbavovaní svojich práv. Pravdou ale je, že ľudia majú už omnoho dlhšie odpor voči ústrednej autorite. Možno, že technológie im len pomáhajú lepšie uchopiť tieto impulzy a prerozdeľovať silu a dôveru. Alebo aspoň vytvoriť nádej, že sa to stane.

Tmavšia stránka internetových technológií a platforiem je, že sa stávajú nástrojmi pre tie subjekty, o ktorých sa optimisticky predpokladalo, že postupne vymiznú. Ochotne zdieľame citlivé informácie o našich vzťahoch, vkusoch a preferenciách na on-line platformách, čím podľa Newmana narastá riziko, že sa stávame obchodovateľnými a speňažiteľnými komoditami. Ale tiež to spôsobuje, že naše správanie je kontrolovateľné a manipulovateľné. Popisuje to ako formu "digitálnej dobrovoľnej služby". Stačí sa pozrieť na nedávny škandál Cambridge Analytica.



Profesor očakáva, že tieto anarchistické experimenty budú pokračovať. Pridajú sa aj ​​ľudia, ktorí sa nikdy nestotožňovali s takouto filozofiou vďaka novým druhom komunikácie a technológiám. Či to povedie k nejakej revolúcii 21. storočia, nie je možné predpovedať, ale Newman si myslí, že sa niečo skutočne zmenilo v tom, že sa "štátne a centralizované politické a finančné inštitúcie čoraz viac javia ako prázdna škrupina bez života alebo legitímnosti".