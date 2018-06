Pod spomalenie inflácie sa podpísali aj lacnejšie letenky

dnes 12:31 -

Inflácia v máji podľa analytikov prekvapila. Medziročný rast spotrebiteľských cien sa spomalil z 2,9 % na 2,6 %.

"Dôvody citeľnejšieho spomalenia medziročnej inflácie nájdeme v korekcii aprílového nárastu cien leteniek, pokračujúcom trende predsunutej sezóny pri odevoch, či rýchlejšom ako očakávanom spomalení medziročného rastu cien potravín," priblížil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Prvýkrát po roku sa stalo, že primárnym ťahúňom zdražovania na Slovensku neboli potraviny a nealkoholické nápoje, pripomína analytička Slovenského farmárskeho družstva Eva Sadovská. Kým rast ich cien v máji spomalil na 4,5 %, ceny v doprave boli v rovnakom období medziročne vyššie o 5,5 %.

Infláciu v posledných mesiacoch podľa Koršňáka výraznejšie ovplyvnili ceny leteniek. V tomto roku sa totiž ich váha v spotrebnom koši zvýšila 6-násobne a výkyvy v ich cenách sa tak preniesli aj do celkovej inflácie. "V apríli cenovými štatistikami zakývali ceny leteniek, keď medzimesačne vzrástli o 45 %, čo súviselo s výletmi okolo Veľkej noci. V máji sa ceny znížili o takmer 27 % a tak ich medziročný rast sa dostal na 8 %, čo je už vzhľadom na rastúce ceny ropy pochopiteľná úroveň," doplnil analytik Tatra banky Juraj Valachy.

K spomaleniu medziročnej inflácie v máji významne prispeli aj ceny potravín, ktoré sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížili o 0,2 %. V minulosti sa pritom ceny potravín v piatom mesiaci roka zvyčajne zvyšovali. "Diametrálne odlišný vývoj v tomto roku sa tak nevyhnutne prejavil aj na dynamike medziročného rastu cien potravín, ktorá sa spomalila z 5,8 % na 4,5 %," vysvetlil Koršňák.

Sadovská v najbližších mesiacoch očakáva ešte doznievanie efektov maslovej a fipronilovej krízy, ktoré rezonovali a na rast cien začali vplývať počas minulého roka. "Ich doznievanie a následne úplné doznenie by malo mať vplyv na spomaľovanie medziročného tempa rastu potravín a nealkoholických nápojov," doplnila.

V júni by mohla inflácia podľa Koršňáka nepatrne zrýchliť pod vplyvom doznievajúceho rastu cien pohonných hmôt. "Na druhej strane, skorší nástup teplého počasia (extrémne teplý apríl a máj) by mohol tento rok urýchliť sezónny pokles cien niektorých druhov zeleniny, ktoré by tak mohli zaznamenať významnejší pokles cien už v júni a čiastočne by tak mali v celkovej inflácií tlmiť efekt vyšších cien pohonných hmôt," dodal analytik.