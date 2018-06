7 vecí, ktoré dokážu predražiť aj all-inclusive dovolenku

Zdroj: moneytalksnews

All inclusive dovolenka je model, v ktorom hosť zaplatí raz a potom už má o všetko postarané, od stravovania až po zábavu. V mnohých prípadoch však definícia rezortu "all inclusive" nemusí zodpovedať vašim očakávaniam.



Nič viac nevypovedá o leňošení na dovolenke, ako popíjanie kokteilu pod palmou pri bazéne či na pláži. Ale tento nápoj v komplexe all-inclusive môže stáť viac, než ste očakávali. Budete si ho musieť odoprieť, ak sa snažíte za každú cenu znížiť náklady na dovolenku, pričom to ani zďaleka nemusia byť len spoplatnené nápoje.



1. Náklady na dopravu







Ak si nekupujete dovolenku s dopravou, mali by ste myslieť na vzdialenosť rezortu od letiska. Cestovné výdavky zahŕňajúce dopravu až na miesto určenia budú znamenať dodatočné náklady. Rezorty môžu byť ochotné znášať tieto náklady, aby ste sa dostali z letiska do ich zariadenia, ale aj nemusia.



2. Jedlo a nápoje







Mnoho stredísk má v ponuke hneď niekoľko reštaurácií, ale tie najlepšie, s najlepšími jedlami, môžu vyjsť niečo navyše. Alebo iný scenár. V niektorých prípadoch môže byť bufet zahrnutý do výslednej ceny za dovolenku, ale návšteva reštaurácie a stolovanie s obsluhou už nie. Nápoje môžu spadať do podobného modelu. Kým miešané nápoje vám pripravia zdarma, ak nemáte problém s alkoholom domácej produkcie, ale kvalitnejší alkohol, prémiové značky, už „zadarmo“ určite nebudú. V niektorých prípadoch dokonca nápojový lístok v cene ponúka výhradne nealkoholické nápoje, takže ak chcete pivo alebo pohár vína k večeri, musíte rátať s príplatkom. Možným riešením je upgrade na prémiový balík, v ktorom si za drahšie veci priplatíte vopred. Ak máte fajnovejší vkus, mohlo by to byť lepšou voľbou.

3. Aktivity







Bežnou praxou je zahrnúť do ceny all inclusive nemotorové aktivity ako šnorchlovanie alebo volejbal a účtovať poplatok, ak sa chystáte na vodný skúter, alebo let padákom za motorovým člnom. Aj ďalšie činnosti môžu byť čiastočne zahrnuté do základných nákladov, napríklad tenisový kurt v cene, ale len ak máte vlastnú raketu, inak si za zapožičanie športových potrieb priplatíte. Alebo ak niekto tvrdí, že budete môcť hrať golf do bezvedomia, môže to znamenať, že poplatky za green neplatíte, ale za prenájom železa áno. Najlepšie je vyžiadať si informácie vopred, aby ste nezostali prekvapení.

4. Výlety







Aj keby bolo všetko v rezorte nakoniec v cene, určite budete potrebovať financie, ak sa chystáte opustiť svoju dovolenkovú základňu. S tým ale už pravdepodobne každý počíta, žiaden fakultatívny výlet, ani prehliadka mesta, či kultúrnych pamiatok na vlastnú päsť nebude zadarmo.



5. Výhľad







Izba vyfotená do katalógu bude pravdepodobne jedna z najlepších v rezorte. A pravdepodobne ju nedostanete, ak nezaplatíte extra poplatok. Ak chcete mať výhľad na more, bude to drahšie ako keď sa uspokojíte s výhľadom na parkovisko. Takisto si dávajte pozor na výrazy, ktoré stredisko používa. Pojem "pláž" nemusí znamenať, že vidíte nejakú časť mora, ale že môžete získať výhľad na ležadlá a slnečníky. A majte na pamäti, termín "s výhľadom na more" môže byť definovaný skutočne voľne. Mohlo by to znamenať niečím čiastočne zatienený, ale aj plný výhľad, ale zároveň to môže znamenať, že vidíte len len okrajovo nejaký ten prúžok vody. Skúste si overiť cez web miesto návštevy, alebo kontaktujte stredisko aby ste si objasnili, aký druh izby by vám dali k dispozícii.

6. Prepitné







Niektoré destinácie majú prepitné personálu zahrnuté v cene zájazdu, iné nie. Zistite si vopred koľko a komu sa takto prejavuje vďaka, aby ste si podľa toho mohli zodpovedajúcim spôsobom upraviť rozpočet.

7. Rezortné poplatky







Povinné poplatky sa v istých prípadoch dokážu vyšplhať až na sumu 75 USD za deň. Nie je to nič iné, ako spôsob nalákania ľudí na inzerované ceny izieb, ktoré sa tým pádom zdajú byť nižšie ako sú v skutočnosti. Dobrá rada opäť znie, čítajte si dôkladne užívateľské recenzie. Varovné signály z dodatkov písaných tými najmenšími písmenami vám pri rezervácii môžu pomôcť vyhnúť sa nepríjemným prekvapeniam.