Turecko a Azerbajdžan začali prevádzku Transanatolského plynovodu

Turecko a Azerbajdžan uviedli do prevádzky Transanatolský plynovod (TANAP), ktorý je súčasťou širšieho projektu Južného plynového koridoru (Southern Gas Corridor) s cieľom diverzifikovať dodávky a zredukovať závislosť od Ruska. TANAP sa má na turecko-gréckych hraniciach pripojiť na Transjadranský plynovod (TAP). Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý prevádzku plynovodu v utorok otvoril spoločne s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom, uviedol, že by sa to mohlo stať v júni budúceho roka.

Transanatolský plynovod bude dopravovať 6 mld. kubických metrov azerbajdžanského plynu ročne do Turecka a 10 mld. kubických metrov do Európy. Plynovod je zároveň súčasťou ambícií Turecka stať sa významným energetickým centrom. Erdogan vyhlásil, že plynovod nielen zaručí energetickú bezpečnosť, ale zároveň zvýši "prosperitu ľudí na jeho trase".