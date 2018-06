V digitálnej vyspelosti bánk sú veľké rozdiely

dnes 12:16 -

Členské firmy Deloitte v regióne EMEA realizovali štúdiu digitálnej vyspelosti bankových inštitúcií. Tímy Deloitte analyzovali 238 bánk a 10 FinTech spoločností v 38 krajinách, pričom porovnali 826 funkcionalít. Štúdia sa uskutočnila na vzorke viac ako 8000 klientov. S jej výsledkami informoval v utorok v Bratislave Michal Kopanič, vedúci partner poradenstva spoločnosti Deloitte.

Spomedzi skúmaných krajín štúdia našla digitálnych šampiónov v Poľsku, Rusku, Španielsku, Švajčiarsku a Turecku. Na druhej strane, väčšina bánk v regióne EMEA je tzv. „digitálnymi osvojiteľmi“ a je tak vzdialená od digitálnych šampiónov.

"Digitálnymi šampiónmi sú tie banky, ktoré svojim zákazníkom poskytujú širokú škálu digitálnych funkcií, spĺňajú alebo prevyšujú zákaznícke preferencie na svojom trhu a dodávajú intuitívne mobilné používateľské rozhranie," uviedol Kopanič.

V regióne EMEA je pomerne veľa trhov, kde existujúce banky stále neposkytujú úroveň digitálnych služieb, o ktoré žiadajú zákazníci. V čase po implementácii smernice PSD2 sa tak títo klienti stanú cieľmi pre nových hráčov na trhu a FinTech spoločnosti.

"Je veľmi náročné stať sa digitálnym šampiónom v očiach spotrebiteľov a len málo bánk to v súčasnosti dokáže. Bankám v tom bráni nielen nedostatok prostriedkov, ktoré by mohli do digitálnej transformácie investovať, ale aj nedostatok invencie," povedal Kopanič.

Ako ukázala štúdia, na rozdiel od všeobecného presvedčenia to nie sú vizionárski lídri, ktorí vytvárajú banky digitálnych šampiónov. Ich vznik nie je spojený ani s veľkosťou krajiny (počet obyvateľov), veľkosťou ekonomiky (HDP), bohatstvom (HDP na obyvateľa) alebo s prístupom k internetovému bankovníctvu. Ingredienciou tvoriacou bankových digitálnych šampiónov EMEA regiónu je zmes environmentálneho tlaku z preferencií zákazníkov a trhového tlaku konkurencie. Zásadnou, nie však postačujúcou požiadavkou je i veľkosť rozpočtu určeného na výskum a vývoj, ukázala ďalej štúdia.

Z výsledkov štúdie vyplynulo, že niektoré banky nedokážu dodať digitálne služby, o ktoré žiadajú ich zákazníci. Na druhej strane existujú trhy, v ktorých banky poskytujú služby pomerne vysoko nad požiadavkami svojich klientov, pretože sa rozhodli používať digitálnu vyspelosť ako kľúčový diferenciátor, alebo ich k tomu jednoducho dohnala konkurencia.

Štúdia spoločnosti Deloitte ďalej ukázala, že prístup slovenských užívateľov k internetu je na úrovni 82 %, no aj napriek tomu je využitie internetového bankovníctva len na úrovni 40 %. Digitálna vyspelosť slovenských bánk je na priemernej úrovni, avšak bez chýbajúceho trhového tlaku na bankový sektor zo strany klientov a konkurencie sa nebude zlepšovať a napredovať mimoriadnou rýchlosťou.