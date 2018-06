dnes 12:31 -

Automobilky rastú, oživenie priemyslu však ostáva nesmelé. Uviedol to v komentári k aprílovej priemyselnej produkcii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

"Skorá jar však priniesla len chabé oživenie priemyslu. Čísla za marec a apríl často rozkýva veľkonočný efekt," priblížil. K 'ilúzii' zrýchlenia v porovnaní s úvodom roka podľa neho prispieva najmä energetika, ktorá v úvode roka prudko medziročne klesala a jej medziročný pokles sa v posledných dvoch mesiacoch výraznejšie zmiernil.

Spracovateľský priemysel podľa neho "ťahá nadol" v posledných mesiacoch najmä chémia a výrobcovia spotrebnej elektroniky. Inak tomu nebolo ani v apríli. Produkcia výrobcov spotrebnej elektroniky sa medziročne opäť znižovala dvojcifernými úrovňami (o 14,8 %), keď domáci priemysel pri dynamickom raste mzdových nákladov zápasí so silnou zahraničnou konkurenciou, navyše pri ospalom európskom trhu, ktorému chýba väčší rastový impulz, akým bola napríklad zmena z CRT na LCD.

Naopak, hlavné exportné odvetvia (s výnimkou dlhodobo sa trápiacej spotrebnej elektroniky) podľa neho ďalej rástli. "Žezlo lídra slovenského priemyslu podľa očakávaní plne do rúk preberá automobilový priemysel. Ten si v apríli polepšil medziročne o 10,7 % a bol zodpovedný za viac ako polovicu celkového rastu priemyslu," zdôraznil.

Nálada v slovenskom priemysle podľa Koršňáka ostáva relatívne dobrá. "Aj v nasledujúcich mesiacoch by sa tak mal priemysel držať na rastovej trajektórií, ktorú v závere roka začne zvýrazňovať i nový závod na výrobu áut (Jaguar Land Rover). Automobilový priemysel by mal v tomto roku prebrať pevne do rúk žezlo hlavného ťahúňa slovenského priemyslu. Spomalenie rastu s blížiacim sa vrcholom ekonomického cyklu by mohol postupne začať vykazovať hutnícky priemysel (pravdepodobne v druhej polovici roka), tradičné predstihové odvetvie. V mínuse sa pravdepodobne počas väčšiny roka (podobne ako v minulom roku udrží výroba spotrebnej elektroniky, ktorá zápasí s postupnou stratou medzinárodnej konkurencieschopnosti (rastúce mzdové náklady) aj s ospalým európskym trhom s predajom TV, ktorému aktuálne chýba väčší rastový impulz," dodal Koršňák.

Aj podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej k rastu priemyselnej najviac v apríli prispela produkcia áut. "Fundamenty priemyslu ostávajú dobré a priemyselná výroba by v najbližších mesiacoch mohla mierne zrýchliť svoje tempo rastu. Sentiment v slovenskom priemysle je dobrý, výhľad našich hlavných obchodných partnerov, najmä eurozóny, je priaznivý a riziká sú mierne," doplnila Muchová.

Štatistický úrad SR informoval, že priemyselná produkcia v apríli 2018 medziročne vzrástla o 4,2 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v apríli 2018 oproti marcu 2018 zvýšila o 0,2 %.