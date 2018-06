EÚ začala vyšetrovanie o predĺžení antidumpingových ciel na čínske bicykle

dnes 15:01 -

Európska únia (EÚ) začala v pondelok vyšetrovanie o predĺžení antidumpingových ciel na čínske bicykle. Európski výrobcovia sa totiž obávajú, že záplava ázijského importu by ich mohla zničiť. Preto v marci požiadali o predĺženie európskych taríf na bicykle, ktoré by mali vypršať v stredu 6. júna, o ďalších päť rokov.

Séria antidumpingových ciel EÚ zvýšila obchodné napätie medzi Bruselom a Pekingom v čase, keď obaja čelia protekcionistickým opatreniam Washingtonu. Sadzby na bicykle aktuálne na úrovni 48,5 %, zavedené od roku 1993, zahŕňajú aj Indonéziu, Filipíny a ďalšie štáty pre podozrenie, že sa cez ne dovážajú čínske bicykle do EÚ.

Tieto clá zostanú v platnosti, kým EÚ neukončí vyšetrovanie, ktoré potrvá 15 mesiacov, podľa úradného vestníka európskeho bloku.

Európska asociácia výrobcov bicyklov (EBMA) vyzvala Európsku komisiu, aby konala. Argumentuje, že ak by došlo ku zrušeniu obmedzení, čínski výrobcovia by masívne zvýšili dovoz do EÚ. Podľa EBMA Číňania už zničili výrobcov bicyklov v Spojených štátoch a Japonsku.

Združenie pripomína, že ceny za energie, kovy a chemikálie v Číne sú "deformované" a na výpočet spravodlivej ceny čínskych bicyklov by sa mali používať medzinárodné referenčné hodnoty. Poukazujú tiež na údaje z Číny, podľa ktorých sa export bicyklov z ázijskej krajiny do EÚ v minulom roku zvýšil o 15 % na 1,66 milióna kusov aj napriek clu, zatiaľ čo predaj bicyklov v EÚ klesol o 6 %.

Komisia tiež vyšetruje dovoz čínskych elektrických bicyklov na základe sťažnosti EBMA. V oboch prípadoch sa na importe podieľa aj taiwanská spoločnosť Giant, jeden z najväčších svetových výrobcov bicyklov s továrňami v Číne. V decembri 2017 pritom vyhrala spor o zrušenie dovozných ciel.