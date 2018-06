Bohatí si môžu kúpiť dinosaura, múzeá na ne nemajú

Zdroj: QZ

Múzeá a vedci sa čoraz častejšie pociťujú nedostatok finančných prostriedkov. Najnovšie aj pri predaji fosílií dinosaura, ktoré môžu byť vydražené za obrovské sumy. Ako vysvetľuje článok vo vedeckom denníku Nature táto konkrétna fosília, vykopaná vo Wyomingu v rokoch 2013 až 2015, by sa mohla predať za 1,2 - 1,8 milióna eur.

David Polly, prezident spoločnosti pre paleontológiu stavovcov, povedal pre Nature, že takéto drahé aukcie dinosaurov sú čoraz bežnejšie. "Akákoľvek aukcia, ktorá pravdepodobne prinesie vysokú trhovú cenu, vyvoláva obavy, pretože veda vo všeobecnosti pracuje s nízkym rozpočtom. Nemáme peniaze na to, aby sme zaplatili ľudí, ktorí by zbierali fosílie alebo ich kupovali na voľnom trhu."

Spoločnosť paleontológie stavovcov žiada aukčný dom Aguttes, aby ponuku stiahol. "Fosilné exempláre, ktoré sa predajú do súkromných rúk, sú pre vedu stratené," píše sa v liste zo 17. mája. "Vedecky významné skameneliny sú súčasťou nášho kolektívneho prírodného dedičstva."





Vo väčšine prípadov sú tieto predaje úplne legálne a nie je možné ich zastaviť. Mnohé fosílie dinosaurov sa dnes objavujú na súkromných pozemkoch v USA. Zákon povoľuje šťastlivcom robiť si s nálezom čo len chcú. V iných krajinách, kde sa nachádzajú dinosaury, ako je Čína, Mongolsko a Argentína, majú zákony, ktoré zakazujú export skamenelín. Múzeá sú oprávnené kupovať kostry na aukciách, ale mnohé z nich nemajú dostatok finančných prostriedkov pre licitovanie.

Obľúbenosť aukcií dinosaurov je skľučujúcou vyhliadkou pre vedcov, vzhľadom na to, že podľa odhadov stále existujú stovky druhov. Mnohé z nich by sa, ako povedal Polly, "stratiť" navždy.

"Skameneliny sú nenahraditeľným prírodným dedičstvom a tie najlepšie a najdôležitejšie by mali byť vo verejných múzeách, aby ich ktokoľvek mohol vidieť a vychutnať a boli prístupné pre vedcov," myslí si Steve Brusatte, paleontológ z University of Edinburgh. "Ale takisto rešpektujem, že jednotlivé krajiny alebo štáty by mali mať možnosť vytvárať vlastné zákony. Americký zákon je celkom jasný a majitelia pôdy majú rozsiahle práva na to, čo sa nachádza na ich majetku, a akceptujem to."

Americké zákony sa pravdepodobne v blízkej budúcnosti meniť nebudú, aby múzeám uľahčili získavanie dôležitých artefaktov. Pojem súkromného vlastníctva je v USA zabetónovaný.