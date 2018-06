UniCredit má zvažovať fúziu so Société Générale

dnes 13:31 -

Talianska banka UniCredit plánuje zlúčenie s francúzskou Société Générale (SocGen). Informoval o tom v nedeľu denník Financial Times (FT) na svojej internetovej stránke, pričom sa odvolával na zdroje oboznámené s problematikou. Jean-Pierre Mustier, šéf francúzskej pobočky UniCredit, o možnom zlúčení hovorí niekoľko mesiacov a scenár skúmajú aj zástupcovia SocGen. Diskusie sa však podľa predstaviteľov oboch bánk nachádzajú vo veľmi skorom štádiu, pričom ďalší postup má komplikovať aj nestabilná politická situácia v Taliansku.

Mustier, ktorý v minulosti riadil investičnú divíziu SocGen, považuje UniCredit za ideálneho partnera talianskej banky, tvrdí FT. SocGen by fúziou získala vedúcu pozíciu v Taliansku a Nemecku, a to v retailovom aj korporátnom segmente. Prípadné zlúčenie dvoch bánk, ktoré sa považujú za systémovo dôležité pre stabilitu finančného systému eurozóny, by mohlo znepokojiť aj regulačné úrady, informuje ďalej FT.

SocGen počas posledných pätnástich rokov opakovane uvažovala o fúzii s talianskym partnerom. V nedeľu však francúzska banka uviedla, že možnosť zlúčenia nie je predmetom „širších diskusií“. UniCredit medializované informácie odmietla komentovať,

UniCredit pôsobí aj na slovenskom trhu. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky vznikla 1. decembra 2013. Na slovenskom trhu však banka pôsobí od júla 1990, odvtedy prešla viacerými zmenami názvov a vlastníckej štruktúry. Predstavenstvo skupiny UniCredit schválilo projekt zlúčenia dcérskych spoločností v Českej republike a na Slovensku do jednej cezhraničnej banky 13. novembra 2012.

