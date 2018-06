EÚ ešte v piatok podá sťažnosť v rámci WTO na americké clá

dnes 14:31 -



"Európska únia musí jednoznačne brániť svoje záujmy," povedala šéfka diplomacie EÚ a podpredsedníčka Európskej komisie (EK) Federica Mogheriniová v Bruseli. Únia v reakcii na opatrenia Washingtonu tiež prijme dodatočné clá na množstvo tovarov z USA. To však podľa Mogheriniovej neznamená, že USA "nie sú naším najbližším partnerom, priateľom a spojencom, to sa nemení".

USA s platnosťou od piatka zaviedli trestné clá na dovoz ocele a hliníka z EÚ, Mexika a Kanady. Odvetné clá EÚ sa podľa zoznamu, ktorý už bol predložený WTO, budú týkať takých amerických produktov, ako sú napríklad whisky, motoriek, arašidového masla, džínsov alebo tabakových výrobkov. Dotkne sa to aj oceliarskych výrobkov, lodí a člnov. Plánované dodatočné clá budú mať jednotnú výšku 25 %, ale zavedené budú najskôr od 20. júna.