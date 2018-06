Riešenie od talentovaného tínedžera: Aj obnoviteľná energia môže mať vysokú návratnosť pre investora

Zdroj: businessinsider

Álex Sicart má 18 rokov a podobne ako jeho rovesníci, stojí pred náročnou skúškou. Jeho kariéra sa už však začala. V roku 2017 sa vybral do Silicon Valley s grantom na vytvorenie startupu. A dnes? V súčasnosti sa pripravuje na pozíciu konzultanta v oblasti špičkových technológií pre najväčšiu španielsku solárnu farmu. V Malage sa budú ťažiť kryptomeny.







"Jedným z problémov blockchainu je, že je škálovateľný, a to kvôli spotrebe energie," vysvetlil Sicart pre Business Insider. Vzhľadom na to, že vo svete existuje viac ako 1900 kryptomien, ide o jednu z najväčších výziev, ako pomôcť tejto ekonomike stať sa životaschopnou pri jej energitickej náročnosti. Len pri ťažbe Bitcoinov sa spotrebuje také množstvo energie, aká je spotreba celého Írska.

Sicart navrhuje dve riešenia. "Buď budú musieť byť algoritmy používané na ťažbu kryptomien efektívnejšie, alebo musíme nájsť spôsob, ako ťažiť pomocou obnoviteľných zdrojov, napríklad solárnej energie." Tá druhá možnosť je to, čomu sa Sicart bude už čoskoro venovať vo svojej novej pozícii ako technologický konzultant spoločnosti CryptoSolarTech. Očakáva sa, že to bude najväčšie solárne pole využívané pre ťažbu kryptomien. Cieľom je nainštalovať 3 000 serverov v Malage, ktoré budú poháňané slnečnými kolektormi v Seville. Pre zabezpečenie dodávky energie je podpísaná 15-ročná zmluva so spoločnosťou Respira Energía. "Nechcem sa zapájať do príliš veľa projektov, ale tento stojí za to," povedal Sicart a dodal, že si myslí, že dokáže využiť svoju predchádzajúcu skúsenosť s blockchainom.





V súčasnosti spoločnosť CryptoSolarTech spustila ICO, čo znamená, že začne vydávať žetóny na získanie financovania svojho podnikania. Token nazvaný CST spadá do kategórie utility tokenov, čo znamená, že v budúcnosti umožní prístup ku službe alebo produktu, ktorý bude kryptomenou ponúkaný. Na tradičných trhoch by to bolo porovnateľné s vlastníkmi akcií v spoločnosti. Ako sa však uvádza v bielej knihe ICO, takéto financovanie nespadá pod regulačný rámec. Spoločnosť plánuje vydať 1,26 miliárd žetónov po 12 centov.



Ľudia zodpovední za projekt CryptoSolarTech - Pablo Alonso, Alain Aguirre a Roque Garijo - zdôraznili, že nejde len o revolučnú technológiu. Alain Aguirre, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ projektu hovorí, že je to aj o "ekológii a ako sa dá spojiť technologická revolúcia so starostlivosťou o životné prostredie". Cieľom jeho tímu je "zmeniť plán založený na obnoviteľnej energii s vysokou návratnosťou investícií" na realitu.





Mladý Sicart sa už pred týmto projektom venoval energii, získal štipendium od Audi, aby strávil leto v Silicon Valley s dvoma kolegami, kde vyvinuli aplikáciu Sharge. Je to riešenie na spojenie majiteľov nabíjacích staníc pre elektrické autá s majiteľmi elektrických vozidiel, ktorí potrebujú dobíjať svoje autá. "Keď sme sa vrátili zo Silicon Valley s navrhnutým produktom, uvedomili sme si, že to tu nemôžeme realizovať kvôli regulačným otázkam," povedal Sicart, ktorý vysvetlil, že španielska legislatíva neumožňuje ďalší predaj energie jednotlivcom. Takže projekt sa nakoniec nerealizoval. Napriek tomu, že appka Sharge neuspela, podnikanie umožnilo Sicartovi zoznámiť sa s koncepciami súvisiacimi s energiou. Zároveň sa poučil aj v tom, že ak niečo dáva zmysel na papieri, skutočnosť môže byť celkom iná.







Sicart sa naplno venuje kombinácii technológie blockchain a energie. Na otázku, ako by dokázal vysvetliť laikovi, na čo vlastne blockchain je, prirovnal celú koncepciu k jednoduchej loptovej hre. "Je to ako keby sme hrali vybíjanú. Ja by som hodil loptu a vy by ste ju chytili. Všetok pohyb by bol zaznamenaný ostatnými hráčmi, všetci by o tom vedeli," hovorí. A úloha, akú bude zohrávať blockchain v oblasti energetiky? "Blockchain by bol užitočný napríklad vtedy, ak by sme mali solárne panely a chcete predať vyrobenú energiu inému producentovi. Vďaka blockchainu by ste to dokázali urobiť automaticky a bezpečne," povedal Sicart.