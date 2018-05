Železnice SR zrekonštruujú výhybky v stanici v Podbrezovej

dnes 15:01 -

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pripravujú rekonštrukciu výhybiek v Železničnej stanici (ŽST) Podbrezová (okres Brezno). Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, predpokladaná cena stavebných prác, vrátane projektovej dokumentácie, je 8,75 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (10,5 mil. eur vrátane DPH). Zákazka je plánovaná na devätnásť mesiacov, z toho samotné stavebné práce by mali trvať štrnásť mesiacov. Cieľom rekonštrukcie je podľa ŽSR dosiahnutie normových parametrov železničnej dopravnej cesty, zaistenie bezpečnosti a plynulej železničnej prevádzky a splnenie predpísaných štandardov.

Súčasťou zákazky je aj vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre staničné zabezpečovacie zariadenie v stupni dokumentácie pre realizáciu stavby (do troch mesiacov od doručenia písomnej výzvy obstarávateľa), a to na základe už vypracovanej projektovej dokumentácie v stupni dokumentácie na stavebné povolenie. Budúci zhotoviteľ má tiež zabezpečiť prislúchajúcu inžiniersku činnosť k projektovej dokumentácii pre staničné zabezpečovacie zariadenie (do dvoch mesiacov od podpísania preberacieho, resp. schvaľovacieho protokolu k projektovej dokumentácii.

"Výhybky v ŽST Podbrezová sú z prevažnej miery zastaraného stupňového tvaru s obmedzenou možnosťou údržby. Ručne prestavované výhybky zlého technického stavu, vzhľadom na to, že ide o rýchlikovú stanicu a stanicu, z ktorej sa odbočuje do vlečky Železiarne Podbrezová, obmedzujú plynulosť železničnej dopravy. Sypané nástupištia s pevnou hranou nespĺňajú podmienky bezpečného nástupu a výstupu cestujúcich," zdôvodnili ŽSR potrebu rekonštrukcie výhybiek.

Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 2. júla, platiť musia minimálne do 31. marca 2019. Zhotoviteľ má vzísť z následnej elektronickej aukcie, zábezpeka na zabezpečenie ponúk je 270 tis. eur.

Železnice Slovenskej republiky vznikli 1. januára 1993 a v Obchodnom registri SR sú zapísané od 31. decembra 1993 ako nástupca štátneho podniku. Na základe transformácie a reštrukturalizácie sa od 1. januára 2002 od ŽSR oddelila osobná a nákladná doprava. Podnik má základné imanie 800,17 mil. eur. ŽSR prevádzkujú 3 580 kilometrov tratí, ako aj stanice a zastávky.