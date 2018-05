Biznis oblečenie: 5 druhov topánok, ktoré jednoducho musíte mať

Zdroj: BI

Foto: pixabay;getty images;wolfandshepherd.com

dnes 9:00 -

Topánky musia byť klasické kožené, najlepšie na šnurovanie vo farbe ladiacej s opaskom alebo univerzálnej čiernej farby. Čo však znamená klasické? Nemôžete si predsa obuť čokoľvek k čomukoľvek. Možno si poviete, že máte univerzálnu obuv, niečo čo nosíte každý deň a hodí sa k všetkému. Aj keby to bola pravda, bolo by to rovnako nudné ako keby ste nosili len jeden pár manžetových gombíkov. Tiež by to jednoducho nebolo štýlové.

Obuv je zvyčajne prvou časťou oblečenia, na ktorú sa zameria zvedavé oko druhého človeka. Pekný pár obuvi dokáže nesmiernym spôsobom vyzdvihnúť štýl. Či si len začínate vytvárať kolekciu obuvi pre svoj šatník, alebo už máte skriňu plnú, je nevyhnutné, aby v nej boli zastúpené určité štýly. Existuje päť druhov topánok, ktoré by mal mať vo svojej výbave každý.

Oxford

Jednoduchý dizajn ich predurčuje ako základný pár topánok, určite si preto zvoľte čiernu farbu. Charakteristické sú odkrytým členkom a uzavretým systémom šnurovania. Ceny sa hýbu od dvesto dolárov vyššie.





Wingtip

Hneď po oxfordkách ide o ďalší klasický dizajn obuvi, ktorý patrí do základnej výbavy. Ich dizajn je nadčasový, nejde o módny výstrelok. Ak už máte čierny pár oxfordiek, vyberte si hnedé wingtip. Cena je od 170 dolárov vyššie.





Mokasínky

Patria k najuniverzálnejším topánkam. Môžete si ich obuť rovnako k obleku do kancelárie a na formálne stretnutia, ako aj k džínsom pre menej formálne udalosti. Sú tiež vhodné pre viacero sezón, v jarných a letných mesiacoch dokonca bez ponožiek. Cena od 120 dolárov vyššie.





Topánky s prackou

Skvelá alternatíva k mokasínkam, ak hľadáte topánky bez nutnosti šnurovania. Jedna, či dokonca dve pracky sa hodia aj k obleku s kravatou. Aj keď to nebude vaša každodenná obuv, perfektne poslúži ako tretí, či štvrtý pár v prípade, že sa rozhodnete na chvíľu zmeniť štýl. Cena od 220 dolárov vyššie.





Chelsea

Opäť topánka, ktorú by mal mať každý. Elegantný dizajn, ktorý sa hodí rovnako k obleku ako džínsom. Sú praktické, ležérne a elegantné zároveň. Namiesto šnurovania majú na bočnej strane časť s gumou. Vyšší strih ich predurčuje pre jeseň a zimu a záleží len na vás, či uprednostníte kožu, alebo semiš. Ceny od 100 dolárov vyššie.







Pocit radosti z kúpy nových topánok ale časom vyprchá a dostaví sa sklamanie. Na topánkach sa vplyvom počasia i každodenným používaním začnú objavovať škvrny a opotrebovanie a topánky už ani zďaleka nevyzerajú tak, ako keď sme ich prvýkrát s radosťou priniesli domov. Údržba obuvi v perfektnom stave si vyžaduje čas, netreba zabúdať, že nablýskané topánky sú pri formálnom oblečení alfa a omega.



Okrem samotného čistenia si ale topánky vyžadujú aj ďalšie procedúry ako je impregnácia, voskovanie a leštenie. Možno si spomeniete na zábery zo starých filmov, kde topánky čistili priamo na nohách zákazníka, ktorý sedí so šálkou kávy, či novinami v ruke. Takzvaný „shoe-shinig art“ doposiaľ v našich končinách nebol príliš známy, vlani sa však objavila služba, jediná svojho druhu na Slovensku. Profesionáli odstránia škrabance aj mastné škvrny, problém nerobí ani dezinfekcia alebo lakovanie okrajov podrážky. Pravidelná a správna starostlivosť je totiž jediná možnosť ako udržať svoje obľúbené modely stále v dobrom stave.