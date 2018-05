Ohrozia neisté správy z Číny investície CEFC v našom regióne?

Zdroj: HOR

Foto: YT/South China Morning Post;Denní Tisk

dnes 0:02 -

Podľa nedávno zverejnených informácií agentúry Reuters sa predseda predstavenstva CEFC od polovice roka 2017 veľmi usilovne snažil o udržanie likvidity ním spravovaného konglomerátu.

Oslovoval čínske nebankové trusty a iné finančné subjekty s cieľom získať krátkodobé financovanie. Napríklad začiatkom januára 2018 si CEFC požičala zhruba 130 miliónov Eur od šanghajskej spoločnosti BIDA Holding Group. Pôžička mala splatnosť 15 dní a CEFC platila úrok 0,1 % denne. To je v prepočte na ročnú úrokovú mieru pekných 36 % p.a. Za toľko by sa hádam aj máloktorá slovenská nebankovka nebývala hanbila. Už v tom čase sa aj v slovenských a českých médiách objavovali správy o prevzatí najskôr 10 % a potom celej polovice základného imania skupiny J&T zo strany CEFC. Teraz sa ukazuje, že to už bolo zrejme v časoch, keď šiesta najväčšia čínska kapitálová spoločnosť zháňala pôžičky za sadzby, ktoré výrazne prevyšujú bežnú úroveň úrokových mier na trhu.





Účelom vtedy získavaných krátkodobých pôžičiek mali byť operácie v rámci fúzií a akvizícií. CEFC takto obiehala okolo množstva subjektov, okrem BIDA Holdingu oslovili viaceré firmy a trusty, okrem iných aj HNA Capital Group (do ich štruktúry patria napríklad aj aerolínie Hainan). Viaceré trustové spoločnosti v Číne takéto pôžičky pre CEFC odmietli poskytnúť, resp. sa nevyjadrili pozitívne. Podľa vyhlásenia nemenovaného čínskeho investora v tom čase „CEFC nemá hotovosť a v plnej miere závisí od externých pôžičiek“.

V reporte pre držiteľov dlhopisov na domácom trhu za rok 2017 zverejnila CEFC aj nasledovné informácie:

- krátkodobé úvery v hodnote zhruba 6 miliárd Eur sú splatné v 1. polroku 2018.

- celková výška dlhov CEFC k 06/2017 dosahovala 15,5 mld. Eur,

- celkové aktíva skupiny boli v objeme 22,6 mld. Eur.

Najväčším veriteľom CEFC bola podľa všetkého čínska rozvojová štátna banka CDB. Dá sa predpokladať, že aj ona vyvinula tlak na vyšetrovanie Ye Jianminga a na nasledujúce zásahy vlády. Štátna investičná spoločnosť CITIC má teraz podržať CEFC chrbát, lepšie povedané dodržať záväzky voči veriteľom.





Vo svetle týchto informácií sa skupina ľudí okolo Patrika Tkáča a Dušana Palcra musela donedávna cítiť značne nekomfortne. Omeškaná platba od CEFC vo výške 450 miliónov Eur a úvery, ktoré v našich zemepisných šírkach CEFC získala od skupiny J&T na svoje akvizície – nehnuteľnosti, podiely v aerolíniách Travel Service, cestovnú kanceláriu Invia, strojárne ŽĎAS, futbalový klub, pivovary Lobkowitz atď. (údajne okolo 380 mil. Eur) môžu spolu tvoriť tak 5 % z celkovej výšky dnes známych záväzkov CEFC. J&T nedávno opätovne ovládla časť investícií CEFC Europe kvôli obavám, že nedostane späť požičané peniaze.







Snáď sa podobne, ako v situácii okolo zhavarovanej akvizície akcií Rosnefťu zo strany CEFC, nájde aj v tomto prípade „biely rytier“, akým bol pri Rosnefte Katarský investičný fond QIA. Po tom, čo CEFC stiahla svoju ponuku na získanie 14 % akcií Rosneftu, zaskočil za nich fond QIA a stal sa tak po Ruskej vláde s 50 % a britským BP Plc s 19,75 %, tretím najväčším akcionárom Rosneftu. Bude mať však niekto tretí záujem o aktíva ako strojárne ŽĎAS, alebo kancelársky komplex Florentinum v Prahe?



Táto otázka je po víkende už bezpredmetná. Rainbow Wisdom, dcérska spoločnosť CITIC a CEFC, odkúpi od J&T všetky pohľadávky za spoločnosti zo skupiny CEFC. Firma už peniaze dostala, krízový manažment dosadený J&T bol následne stiahnutý. Rainbow Wisdom sa stane 9,9 % akcionárom a držiteľom perpetuitných certifikátov J&T Finance Group SE, teda cenných papierov s fixný ročným výnosom a nekonečnou splatnosťou bez hlasovacie práva.







Ak sa aj J&T skupina cez realizáciu záložných práv dostala k aktívam, ktoré CEFC v regióne nakúpila, stále je otázkou, či cena za takéto aktíva nebola privysoká. Ak bol Ye Jianming finančný žonglér a nakupoval „bezhlavo“, nedá sa tým pádom vylúčiť, že nadchádzajúci záchranný predaj zhabaných aktív bude znamenať hlboký diskont a aj hlboké rany do bilancie veriteľských bánk a firiem v skupine J&T.



Ďalšou otázkou, na ktorú asi tak skoro nedostaneme odpoveď je, či avizovaná spolupráca J&T a čínskych investorov na čínskom trhu, ktorú v máji 2017 avizovali v hodnote 800 miliónov Eur, bude realizovaná, alebo či s problémami CEFC nastanú problémy aj v tomto smere.