Hackerská superveľmoc má z kybernetických útokov 650 miliónov dolárov

Zdroj: Public Radio International

Foto: SITA/AP

dnes 0:39 -

Winn vysvetľuje, ako sa severokórejská vláda rýchlo stala svetovým lídrom v oblasti hackerstva, a to aj napriek chudobe a ekonomickej izolácii. Krátko po tom, čo sa k moci dostal vodca Kim Čong-un v roku 2011, dokonale zmenil Generálny úrad pre prieskum, čo je severokórejská verzia CIA, o ktorej sa predpokladá, že je len pár rokov stará. Do popredia sa dostali počítačové útoky. Špičkoví inžinieri na najlepších univerzitách v krajine si vďaka agentúre budujú svoju profesionálnu a politickú kariéru. Cestujú do zahraničia a v krajinách ako je India a Malajzia sa predstavujú ako obchodníci alebo dovozcovia. V skutočnosti ide ale o počítačové útoky proti finančným inštitúciám vo všetkých častiach sveta, odznelo vo vysielaní Public Radio International.

V rozhovore s bývalým severokórejským hackerom, ktorý zbehol do Južnej Kórey, štát bude často podporovať rodiny týchto hackerov, presúvať ich z vidieka do hlavného mesta Pchjongjangu, kde si môžu "vychutnať skvelý luxus: teplú vodu kedykoľvek, elektrickú energiu, ale aj vzácne potraviny ako napríklad banány. To pomáha znižovať pravdepodobnosť, že severokórejský hacker pôsobiaci v zámorí, s neobmedzeným prístupom k internetu, urobil niečo nerozumné. Finančná stabilita jeho rodiny závisí od toho, či zostane lojálny voči režimu.





Od roku 2011 sa hackeri zo Severnej Kórey zapájajú do desiatok krádeží, vrátane krádeže 81 miliónov dolárov z centrálnej banky v Bangladéši prostredníctvom Federálnej rezervnej banky. Tiež sú podozriví, že sa zamerali na množstvo búrz obchodujúcich s kryptomenami v Japonsku a Južnej Kórei. Čoraz viac predstavujú tieto kybernetické útoky hrozbu pre medzinárodné spoločenstvo.



Len málo ľudí dokáže predpovedať výsledok nevídaného júnového stretnutia prezidenta Donalda Trumpa s Kim Čong-unom v Singapure. Hovoriť by mali o denuklearizácii a normalizácii vzťahov. Signály z Pchjongčangu ale naznačujú, že to nemusí ísť hladko. V prípade, že sa situácia vyhrotí, svet by sa už nebude obávať len možnosti použitia jadrového arzenálu, ale nárastu kybernetických útokov, čo by bolo pravdepodobne najbližšou hrozbou.