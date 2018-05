dnes 13:31 -

Predstavitelia Klubu 500 klamú, keď tvrdia, že Slovensko má 5. najvyššie daňovo–odvodové zaťaženie spomedzi štátov Európskej únie. Nevieme, čím majú podložené svoje tvrdenia, ale Ministerstvo financií (MF) SR s nimi zásadne nesúhlasí, pretože nie sú pravdivé. Píše sa v reakcii MF SR na stanovisko Klubu 500 zo stredy 16.5., v ktorom podnikatelia kritizujú ďalšie daňovo-odvodové zaťaženie, ktoré vyplýva z prijatia novej dane z poistenia.

"Podľa údajov Eurostatu, ktoré sú verejne dostupné a ktoré predstavitelia Klubu 500 asi nečítali, je daňovo–odvodové zaťaženie na Slovensku 6. najnižšie spomedzi európskej dvadsaťosmičky a dosahuje úroveň 32,7 % HDP. Ak chceme hovoriť rétorikou Klubu 500, tak naše daňovo-odvodové zaťaženie je 23. najvyššie spomedzi 28 krajín EÚ. V porovnaní s ostatnými krajinami V4 je dokonca najnižšie. Klub 500 by mal preto zvážiť svoje vyjadrenia a overiť si ich skôr, než ich zverejní," uvádza sa v stanovisku.

Čo sa týka zavedenia poistnej dane, tú si vyžiadali samotné poisťovne, ktoré chceli dnes platný odvod nahradiť práve daňou z poistenia. MF SR im vyšlo v ústrety nielen tým, že zavádza daň z poistenia, ktorá nahradí dnes platný poistný odvod, ale aj v tom, že daň sa nebude vzťahovať na životné poistenie tak, ako sa pôvodne plánovalo. Zjednotila sa aj sadzba dane, ktorá mala byť pôvodne rôzna. Návrh, ktorý poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania, počíta s jednou 8-% sadzbou dane na produkty neživotného poistenia.

"Samozrejme, budú poisťovne, ktoré to vo väčšej či menšej miere prenesú do ceny. Klienti ale stále majú možnosť sa rozhodnúť a prepoistiť sa do poisťovní, ktoré využijú daň z poistenia na konkurenčný boj, absorbujú ju a nepremietnu ju automaticky do ceny poistiek. MF SR preto žiada poisťovne, aby nerobili zo svojich klientov rukojemníkov a vyhrážali sa im zvyšovaním cien. Nemajú na to dôvod," zdôrazňuje sa v stanovisku, ktoré TASR poskytla Alexandra Gogová, hovorkyňa MF SR.