Emocionálna záťaž: Stresujú vás peniaze? Vráťte sa do svojho detstva!

Pri návrate do detstva sa odkrývajú stopy o tom, čo treba hľadať napríklad za tým, že nedokážete ušetriť ani desať centov bez ohľadu na to koľko zarábate. Alebo prečo sa bojíte hovoriť so svojím partnerom o pohyboch na spoločnom účte, alebo prečo nemôžete ani pomyslieť na niečo také, ako je vypracovanie finančného plánu. Ak vás peniaze a otázky týkajúce sa ich znervózňujú, je pravdepodobné, že by stálo za to, pozrieť sa bližšie, čo sa odohralo počas vášho detstva.

"Existuje tu je určité spojenie," hovorí Ed Coambs z Carolinas Couple Counseling, člen správnej rady finančnej asociácie. Tieto peňažné prepojenia môžu vyžadovať trocha námahy, aby sme ich odhalili a pochopili. Poznáte svoj príbeh o peniazoch? Jeho vyrozprávanie vám môže v dospelosti otvoriť oči. "Je to často "aha" moment, teraz už viem, prečo to robím! Ľudia takto odhalia možnosti, ako urobiť veľké zmeny."





Jeden príklad za všetky. Istá žena vyrastala so svojou matkou, ktorá mala pod drobnohľadom každý dolár. Keď žena dospela, dokázala identifikovať frustrujúce reštriktívne správanie sa svojej mami. Už ako dospelá sa niečomu podobnému potrebovala vyhnúť, a nemať výčitky pri míňaní. Dokonca aj pri malých rozhodnutiach, ako je nákup najdrahších sušienok, alebo využitie bankomatu inej banky si pomáhala vyhlásením, "som už dospelý človek, žiadne dieťa". Výsledkom bol ale chaotický finančný život. Žena si neuvedomila, čo ju vedie do finančnej záhuby, kým nepopísala svoj príbeh o peniazoch a nedostala odpoveď na to, ako ju ovplyvňuje. Až na základe analýzy sa zistilo, že vlastne bojuje s mamou, ale pritom škodí sama sebe. Potom čo táto žena vyhodnotila svoje zlozvyky a vylúčila zbytočné výdavky, podarilo sa jej za rok ušetriť sumu, o akej predtým ani nesnívala.







Bezprecedentné míňanie nie je jediným príznakom pokriveného vzťahu s peniazmi. Možno máte pekný príjem, ale stále máte pocit, že to nie je dosť. Stáva sa to v prípade, ak niekto vyrastá v rodine, v ktorej bol problém s peniazmi a túto skúsenosť si priniesol do pocitu nedostatku do dospelosti, dokonca aj po tom, ako sa z neho stal majetný človek. Väčšina ľudí jednoducho zdedí, ako má pristupovať k peniazom, po svojich rodičoch. Ale niekedy sa stáva, že deti nie celkom správne tieto zručnosti pochopia. Nesprávne interpretujú rôzne náznaky a ponaučenia, a tak sa stane, že absorbujú niečo iné, než čo pôvodne zamýšľali rodičia.



Opäť príklad. Chlapec túžil po novom bicykli. S rodičmi sa dohodol na tom, že bude vypomáhať v domácnosti a za určitý počet prác, mu ho rodičia kúpia. Chlapec sa postavil k domácim prácam svedomite, ale príležitostne ho jeho matka stopla a započítala jednu prácu za dve. Hoci to bola milá osoba, prestávky v konečnom dôsledku znižovali výslednú odmenu v chlapcovom ponímaní. Ako dospelý človek mal potom často pocit, že neurobil dosť na to, aby zarobil toľko, koľko by mohol. Až kým si neuvedomil, ako si z detstva v hlave nesie skreslenú skúsenosť s bicyklom.







Uvedomenie si podvedomých príznakov, ktoré nás vedú často k zlozvykom, pomôže objasniť náš vzťah k peniazom. Keď vieme, ako to v skutočnosti pred rokmi bolo, môžeme začať premýšľať o skutočných hodnotách a upraviť si svoje finančné zvyky tak, aby sa vám darilo naplniť ciele. Tu je niekoľko krokov na začiatok.



Nalaďte sa

Venujte pozornosť fyzickým pocitom, keď premýšľate o problémoch spojených s peniazmi. Je vaše telo pokojné a v pohode, alebo máte pocit úzkosti v hrudi, žalúdku alebo na ramenách? Ak sa cítite nepríjemne, možno budete chcieť podrobnejšie preskúmať, čo sa vlastne deje.

Zapíšte si svoj príbeh

Zamyslite sa nad najvýznamnejšími ľuďmi vo svojom ranom živote. Aký bol ich vzťah k peniazom? Aký máte k peniazom vzťah vy? Aké sú vaše prvé spomienky na peniaze? Čo ste sa od nich naučili?

Porozprávajte sa s niekým, komu dôverujete

Každý potrebuje niekoho, s kým sa dokáže porozprávať o živote a o peniazoch. Dôveryhodnú osobu, môže ňou byť partner, dobrý priateľ, ale aj profesionálny poradca. Finančný poradca vám dokáže pomôcť vytvoriť plán, ktorý zodpovedá vašim cieľom.

Nikto nemá dokonalý vzťah s peniazmi, ale čím viac si tento vzťah rozanalyzujte a uvedomíte, tým lepšie pre vás.