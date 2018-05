VVS zrealizovala za pätnásť rokov 23 projektov v celkovej hodnote takmer 378 mil. eur

dnes 17:16 -

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. (VVS) sa za uplynulých 15 rokov podarilo stať najúspešnejšou vodárenskou spoločnosťou v čerpaní eurofondov. Uviedol to generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS Stanislav Hreha pri príležitosti 15. výročia jej vzniku. „Umožniť ľuďom na východnom Slovensku napojiť sa na verejný vodovod a zlepšovať kvalitu životného prostredia, je naším poslaním. Preto som spokojný, že sme sa stali lídrom v čerpaní eurofondov. Realizovali sme doposiaľ 23 projektov v celkovej hodnote takmer 378 miliónov eur,“ konštatoval Hreha.

Len vďaka najväčšiemu inžinierskemu projektu na Slovensku „Prešov - pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysa“, ktorý sa z eurofondov realizoval v rokoch 2007 – 2011, bolo na východe krajiny vybudovaných takmer 300 kilometrov nových vodovodných a kanalizačných sietí, 17 vodovodných čerpacích staníc, 18 vodojemov a 22 kanalizačných čerpacích staníc.

VVS, a.s. vznikla v roku 2003 schválením privatizačného projektu a rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu SR ako nástupca Východoslovenských vodární a kanalizácií, š.p.. Majetok zrušeného štátneho podniku sa rozdelil medzi VVS, a.s. a Podtatranskú vodárenskú spoločnosť. Akcie spoločnosti patria mestám a obciam v oblasti pôsobnosti VVS, a.s.. Tá denne zásobuje pitnou vodou približne milión obyvateľov. Za dobu svojho pôsobenia viac ako zdvojnásobila svoj majetok, ktorý vzrástol z takmer 487 miliónov na 1,074 miliardy eur.

VVS zároveň vybudovala 11 zákazníckych centier a call centrum. Zvýšila tiež počet prevádzkovaných objektov ako sú čističky odpadových vôd, úpravne vody a ďalšie zo 77 v roku 2003 na 130 v roku 2018. Počet odberných miest za uvedené obdobie stúpol zo 159 450 na 253 634. Navýšila sa aj dĺžka prevádzkovanej siete potrubí zo 6 236 km na aktuálnych 9 168 kilometrov. VVS zároveň ako prvá na Slovensku zaviedla technológiu ÚV žiarenie na dezinfekciu vody.

Predchodcom VVS, a.s. boli Východoslovenské vodárne a kanalizácie š.p., ktoré schválilo niekdajšie Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva ČSSR v roku 1966. V tom období bolo na východe vtedajšieho Československa na kanalizáciu pripojených len 26 percent domácností. V roku 1990 tento počet stúpol na 48,2 percenta, aj tak však nedosahoval priemer Československa, ba dokonca ani Slovenska. Podobný nepomer panoval aj v oblasti pripojenia na verejný vodovod. Tento historický deficit sa začal dobiehať až so vznikom VVS, a.s..

V súčasnosti má VVS, a.s. deväť závodov v Košiciach, Prešove, Michalovciach, Humennom, Rožňave, Trebišove, Bardejove, Svidníku a Vranove nad Topľou a zamestnáva viac ako 2 000 ľudí. Je zároveň jedným zo zakladajúcich členov Asociácie vodárenských spoločností.