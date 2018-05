Iránska hrozba a snahy o obmedzenie produkcie: Cena ropy porastie, už čoskoro

Zdroj: CNN;Reuters

Foto: SITA/AP

dnes 9:12 -

"Veríme, že počas nasledujúcich dvoch rokov nebude (na trhoch) prebytok ropy, ale naopak jej nedostatok," uviedol pre CNN Money. "Panuje všeobecný názor, že elektrické autá v blízkej budúcnosti významne ovplyvnia svetový dopyt po uhľovodíkoch," povedal Bass. Podľa neho sa to ale rozhodne neprejaví skôr ako v roku 2030.



Situáciu na svetovom trhu s ropou v posledných rokoch ovplyvnil najmä prudký prepad ceny v roku 2014, kedy hodnota jedného barelu klesla z približne 110 dolárov na 50. Svoje dno dosiahla ropa na začiatku roka 2016, kedy sa barel pohyboval okolo hranice 30 dolárov. Odvtedy ceny postupne rastú. Barel ropy Brent sa momentálne obchoduje za zhruba 75 dolárov.







Agentúra Reuters uvádza, že v minulom mesiaci dosiahli najvyššiu úroveň od konca roku 2014, pričom tento nárast bol spôsobený obavami z možného prerušenia Iránskej produkcie. Vzťahy krajiny so západným svetom sa zhoršujú kvôli eskalácii konfliktu v Sýrii a vyhrážaniam sa amerického prezidenta Trumpa, ktorý chce odstúpiť od dohody o jadrovom programe. Izraelský premiér v pondelok uviedol, že Irán o vývoji jadrových hlavíc klamal.



Podľa CNN môže nárast cien ropy súvisieť aj so snahami Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) obmedziť globálnu produkciu tejto suroviny a rozhodnutím Spojených štátov začať vyvážať svoje vlastné zásoby. Americkí zákonodarcovia na konci roka 2015 zrušili štyridsaťročný zákaz vývozu ropy z USA.