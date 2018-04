Papier verzus digitál: Bezhotovostná ekonomika? Možno tak za desať rokov

Zdroj: NYT;QZ

Foto: SITA/AP

dnes 0:36 -

Za ostatných 18 mesiacov v Indii už druhýkrát došla hotovosť. Podľa ekonómov je najmä vinou vlády, že sa ľudia márne snažia vybrať peniaze z bankomatov a že aj banky môžu vyplácať len obmedzené sumy peňazí. Vláda zase tvrdí, že všetko je dôsledkom nečakane vysokého dopytu po hotovosti a za pár dní bude po probléme.

Prvý významnejší šok súvisiaci s nedostatkom hotovosti prepukol v novembri 2016, keď sa vláda zrazu rozhodla, že krajina prestane používať hotovosť. Aj súčasná kríza pramení z tohto kroku, avšak pribudla rastúca nedôvera ľudí v bankový systém, ktorá súvisí s niekoľkými finančnými škandálmi. Väčšina Indov pritom podľa NYTimes pracuje na základe neformálnych dohôd a svoju odmenu dostáva v hotovosti. Tento segment pracovného trhu už v dôsledku snáh o elimináciu hotovosti čelí poklesu ponuky pracovných príležitostí.





Pokiaľ bude súčasný nedostatok hotovosti pokračovať, doľahne to najviac práve na tých, ktorí už teraz kvôli súčasnej politike trpia. Súčasná vláda zrejme urobila chybu, keď v roku 2016 predpokladala, že Indovia si namiesto používania hotovosti rýchlo zvyknú na digitálne platby. Lenže k tomu nedošlo, skôr naopak. Ľudia začali hromadiť bankovky vyšších nominálnych hodnôt, ale vláda ponuku hotovosti nezvýšila. Banky museli do automatov dávať bankovky hodnôt nižších, ktoré sa ale rýchlo míňali. Ľudia stále hromadia hotovosť či investujú do realít. Boja sa totiž, že o svoje peniaze prídu, keď ich dajú do banky. Vedia prečo. Napríklad najväčšia banka v krajine State Bank of India svojim klientom odmieta vyplácať viac než 20 000 rupií. Podľa NYTimes sa môže situácia eskalovať ak sa z bánk bude snažiť vybrať svoje peniaze stále viac ľudí.





Čierny scenár ale nezdieľajú všetci. Najmä firmy zaoberajúce sa digitálnymi platbami veria, že hotovostné transakcie sa časom znížia. „Možno za desať rokov alebo viac, kedy sa zmení správanie spotrebiteľov,“ myslí si Sarah Quinlanová, vedúca odhadu vývoja trhu spoločnosti Mastercard. Koniec koncov, India má výrazne vysokú penetráciu mobilných telefónov a je tiež domovom pomerne mladého obyvateľstva. Táto časť spotrebiteľov je otvorenejšia novým technológiám a s najväčšou pravdepodobnosťou si ľahko zvykne aj na digitálne platby.





Taktiež náklady na tlač a manipuláciu s hotovosťou sú vysoké, preto výhody a pohodlie transakcií prostredníctvom karty alebo digitálnej siete, čoskoro posunú ľudí k tomu, aby prešli na elektronické platby. „Digitálne transakcie vzrástli, ale niet pochýb o tom, že tu stále existuje obrovská kultúra fyzických peňazí, preto krajinu ešte čaká dlhá cesta. Indii bude trvať ďalších 5-10 rokov, aby sa z nej stala bezhotovostná ekonomika,“ hovorí Quinlanová s tým, že v Indii má takmer každý mobilný telefón, takže v konečnom dôsledku budú hrať práve tieto zariadenia kľúčovú úlohu v platbách. V Indii sa podľa nej nepodarilo presadiť určitú formu digitálnych platieb, ako je napríklad technológia založená na QR kódoch, či bezdotykových platbách z jediného dôvodu. Musí sa nájsť podpora pre takýto druh transakcií zo strany spotrebiteľov, obchodníkov, vydavateľov kariet aj vlády. A to nie je ľahká úloha.