ÚVO bude pri príprave tendra na IT systémy spolupracovať so Slovensko.Digital

dnes 15:01 -

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) bude pri príprave tendra na IT systémy spolupracovať s občianskym združením Slovensko.Digital. Spolupráca s tretím sektorom má podľa úradu zabezpečiť transparentnosť celej súťaže, úrad ju preto považuje za veľmi dôležitú. Obe strany už tento týždeň podpísali memorandum o spolupráci.

"Pri nakladaní s verejnými prostriedkami by sa obstarávatelia mali snažiť o efektívne hospodárenie. Mali by sa obklopiť odborníkmi, ktorí pomôžu vybrať čo najkvalitnejšiu službu a zároveň celú súťaž stransparentnia a otvoria odbornej verejnosti," priblížil predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

Dôležitosť odbornej spolupráce vyzdvihuje a víta aj samotné občianske združenie Slovensko.Digital. "Slovensko míňa na štátne IT systémy 500 miliónov eur ročne a IT obstarávania sú zahalené podozreniami z korupcie, kartelov a nevýhodných podmienok pre štát," skonštatoval výkonný riaditeľ združenia Ján Hargaš. Verí preto, že sa im podarí nastaviť nové pravidlá pre transparentné a efektívne tendre. "ÚVO sa vydal na neľahkú cestu a radi ho na nej podporíme našimi návrhmi a konzultáciami," doplnil Hargaš.

V úvodnej fáze spolupráce sprístupní ÚVO občianskemu združeniu technickú architektúru systémov či zabezpečí stretnutie so súčasným dodávateľom, aby sa oboznámil so štruktúrou subdodávateľov. Občianske združenie taktiež zhodnotí stav technickej dokumentácie a kvalitu zdrojového kódu, posúdi kvalitatívne a kvantitatívne hľadisko personálneho obsadenia IT oddelenia úradu a zváži, či do procesu prípravy súťaže sa zapoja aj ďalšie inštitúcie.