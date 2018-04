Najziskovejšou firmou sveta je pravdepodobne saudskoarabský ropný koncern Aramco

dnes 16:16 -

Najziskovejšou firmou sveta je pravdepodobne saudskoarabská ropná spoločnosť Aramco. Uvádza to agentúra Bloomberg, ktorá zverejnila prvé informácie o financiách koncernu.

Po desaťročia mal k údajom o financiách saudskoarabského ropného gigantu prístup len úzky okruh vedenia firmy, vládnych predstaviteľov a princov, teraz však s niektorými údajmi prišla agentúra Bloomberg. Podľa jej informácií dosiahla Aramco za 1. polrok minulého roka čistý zisk 33,8 miliardy USD (27,43 miliardy eur). Firma k údajom uviedla, že sú nepresné, viac sa však vyjadriť odmietla.

V prípade, že sú presné, Aramco tak prekonala zisk americkej spoločnosti Apple (28,9 miliardy USD), firmy Samsung (14 miliárd USD) či amerického ropného koncernu Exon Mobil (7,4 miliardy USD). Navyše, Aramco je prakticky bez dlhu a v porovnaní so svetovou konkurenciou má mimoriadne nízke produkčné náklady.

Na druhej strane, uvádza Bloomberg, na spoločnosť negatívne pôsobí vysoká závislosť Rijádu od jej výsledkov, vďaka ktorým kráľovstvo financuje náklady na sociálne zabezpečenie, na armádu, ako aj okázalý životný štýl princov. Finančné údaje zároveň poukazujú na vysokú citlivosť spoločnosti od vývoja cien ropy. V 1. polroku 2016, keď ceny ropy dosahovali v priemere 41 USD za barel (159 litrov), koncern dosiahol čistý zisk len 7,2 miliardy USD. Tento rok, keď ceny ropy vyskočili na vyše 70 USD/barel, sa však počíta s výrazným rastom aj v porovnaní s rokom 2017, keď sa situácia na trhu s ropou zlepšila.

Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán očakáva, že uvedenie akcií spoločnosti na burzu (firma plánuje predať 5-% podiel) by mohlo priniesť rekordných 100 miliárd USD a hodnota spoločnosti by dosiahla 2 bilióny USD. Niektorí analytici a zástupcovia ropného priemyslu však o tom pochybujú. Očakávajú, že realistickejšou je hodnota od 1 do 1,5 bilióna USD.