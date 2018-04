dnes 9:46 -

Akciový trh v USA vo štvrtok posilnil. Rástli technologické firmy, banky aj priemyselné spoločnosti vďaka čiastočnému ústupu obáv z eskalácie obchodných sporov medzi USA a Čínou. Index S&P 500 vzrástol o 0,8 % na 2 663,99 bodu, Dow Jones o 1,2 % na 24 483,05 bodu a Nasdaq o 1 % na 7 140,25 bodu.

Japonský akciový trh v piatok posilnil. Hlavný tokijský index Nikkei 225 vzrástol o 0,5 % na 21 771,69 bodu.

Investori privítali správu, že americký prezident Donald Trump vyzval svojich poradcov, aby preskúmali možnosť účasti krajiny na Dohode o transpacifickom partnerstve (TPP) s krajinami ázijsko-tichomorského regiónu. Vystúpenie z dohody bolo jedným z prvých rozhodnutí, ktoré Trump oznámil po svojom nástupe do úradu. Obchodný pakt pokrývajúci zhruba 40 % globálnej ekonomiky by totiž podľa Trumpa ohrozil ekonomické záujmy USA. K zmierneniu obáv prispelo aj vyhlásenie Bieleho domu, podľa ktorého bude prípadný vojenský zásah v Sýrii predmetom pokračujúcich konzultácií so spojencami.