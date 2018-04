Soros aj Rockefeller podľahli kryptomenám, nadišiel čas zaujať pozíciu?

Zdroj: investing

Názor na kryptomeny v ostatnom čase zmenilo hneď niekoľko finančných titanov. Bývalí kryptoskeptici, ako George Soros a rodina Rockefellerovcov, už zaujali pozície v tejto rastúcej triede aktív. Áno je to presne ten istý George Soros, ktorý v januári počas prejavu, ktorý predniesol na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, označil kryptomeny za bublinu. Nedávno agentúra Bloomberg uviedla, že Soros Fund Management plánuje obchodovať s digitálnymi produktmi v hodnote 26 miliárd dolárov.

Rockefellerovci s rizikovým kapitálom "Venrock" si zvolili inú cestu. Venrock spolupracuje s organizáciou CoinFund, aby pomohla podnikateľom rozbehnúť firmy založené na blockchaine. Začiatkom tohto mesiaca partner spoločnosti Venrock, David Pakman, pre Fortune povedal, že by "chceli spolupracovať s týmto tímom, ktorý investuje a skutočne pomáha vytvárať architektúru mnohých kryptoekonomík a projektov založených na digitálnych tokenoch."

Charles Hoskinson, generálny riaditeľ Cardano na to zareagoval tweetom: "Peniaze od Rockefellerovcov, Sorosa a Rothschildovcov vstupujú do priestoru kryptomien... Zdá sa, že regulácia by mohla byť slabšia." Treba poznamenať, že rothschildovské peniaze, na ktoré sa Hoskinson odvoláva, boli v skutočnosti podielom Rothschild Investment Corporation v spoločnosti Bitcoin Investment Trust. Ale neskôr sa ukázalo, že firma nemá žiaden vzťah s rodinou Rothschildovcov.

Do tábora chýba hádam už len Warren Buffet, ktorý v januári presvedčivo hovoril o tom, že kryptomeny "skončia zle", ale na druhej strane ani Soros v tom čase nebol fanúšikom digitálnych mien.



David Siegel, generálny riaditeľ a zakladateľ projektu The Pillar Project, vysvetľuje, že sme stále v období regulačnej neistoty tak v USA ako aj v Európe. Domnieva sa, že konečné riešenie bude v prospech voľných trhov, alebo v prospech regulačných orgánov, ktoré budú utlmovať umiestňovanie kryptoaktív na trh. "Ak regulačné orgány vyhlásia, že nechajú trh nech tento problém vyrieši, predchádzajúci investori sa vrátia späť a opäť budeme na ceste k 1 miliarde dolárov v kryptoaktívach. Ak naopak regulačné orgány prenesú väčšinu kryptoaktív do regulačných rámcov, na trh vstúpi mnoho inštitucionálnych investorov, ako sú Soros, dôchodkové fondy, veľké hedžové fondy, teda opäť množsttvo peňazí."





Gabriele Giancola, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti qiibee, dodáva, že finančníci ako Rockefellers a Soros sú pre kryptomeny dôležití, pretože signalizujú dôveru v túto triedu aktív pre menších investorov. John Frazer, spoluzakladateľ nadácie DAV Foundation, ktorá sa zmaeriava na blockchain platformu, tvrdí, že títo hráči nepochybne už niekoľko rokov sledujú odvetvie kryptomien a čakajú len na správny čas kedy na tento trh vstúpiť. "Ak teraz Soros investuje, kryptomeny spĺňajú celý rad kritérií jeho fondu. To poukazuje na to, že cíti možnosť veľkého zisku z tohto odvetvia. Keďže viacerí významní investori, ako je Soros, vstupujú na trh kryptomien, inštitúcie ako štátne fondy, začnú skúmať výnosy, ktoré by táto nová trieda aktív mohla poskytnúť."

"Inteligentní, rešpektovaní inštitucionálni investori" si uvedomujú, že teraz je skvelý čas vstúpiť na trh a nakúpiť, poznamenáva Mick Hagen, generálny riaditeľ a zakladateľ Mainframe. Verí, že je to celkom skvelá vec, pretože viac inštitucionálneho kapitálu vstupuje do blockchain technológie, ktorá by mohla na druhej strane podnecovať viac inovácií a prinášať ďalšie finančné prostriedky.

Je jasné, že tradicionalisti ako je Soros, ktorí doteraz verejne ignorovali digitálne meny, sú teraz v hre, tvrdí Darvin Kurniawan, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Crowdvilla. Jeho teória je, že títo ľudia sa snažia zostať relevantní v rýchlo sa meniacom finančnom svete. Ale prečo ten náhly záujem? Kurniawan je presvedčený, že trh so špekuláciami môže byť príťažlivý pre veľkých investorov, ako je Soros, ktorý chce nepochybne profitovať. Avšak predstavuje omnoho viac, šancu investovať do budúcej svetovej ekonomiky, ktorá je inkluzívna, spravodlivá a hodnotová. "Keďže hlavní hráči, ako je Soros, vstupujú na tento druh trhu, je to určitý signál pre tých z nás v komunite, ktorí už roky veria v transformačný potenciál digitálnych aktív. Bolo jasné, že títo hráči sa nakoniec chytia. Veľký potenciál, ktorý kryptomeny majú, sa už nedá ignorovať."

Dá sa teda považovať tento posun za znamenie, že práve nadišiel najlepší čas vstúpiť na tento trh? Noel Chandler, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Clinicoin, verí, že to je práve ten dôvod, prečo Soros náhle zmenil svoj postoj. "Čo to znamená pre trh kryptomien vo všeobecnosti? Uznanie zo strany veľkých tradičných hráčov poskytuje ďalší dôkaz o tom, že kryptomeny tu sú, aj tu v budúcnosti zostanú," dodáva Chandler.