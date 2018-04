Ratingová agentúra S&P zlepšila odhad rastu poľskej ekonomiky na 4,5 %

dnes 11:31 -

Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) výrazne zlepšila prognózu rastu poľskej ekonomiky v tomto roku. Zatiaľ čo v predchádzajúcom odhade uvádzala rast na úrovni 3,8 %, najnovšie počíta s tým, že dosiahne 4,5 %.

Najväčšia ratingová agentúra na svete tak predpokladá ešte vyššie tempo rastu poľskej ekonomiky ako konkurenčná Moody's, uviedla agentúra PAP. Tá koncom marca upravila svoj odhad vývoja poľskej ekonomiky z 3,5 % na 4,3 %. Iba jedna z troch veľkých ratingových agentúr, Fitch, očakáva tento rok nižší než 4-% rast ekonomiky Poľska. Aj tá ešte v polovici marca svoju prognózu zlepšila, stále však len na 3,9 %.

Európska komisia vo svojej ostatnej správe z minulého mesiaca uviedla, že poľská ekonomika by tento rok mala rásť o 4,2 %. V budúcom roku by sa jej tempo malo spomaliť na 3,6 %. V obidvoch prípadoch to však bude znamenať jedny z najvyšších úrovní rastu v rámci krajín Európskej únie.

S&P okrem toho upravila odhad aj v oblasti dlhu Poľska. Pôvodne očakávala, že tento rok dosiahne 51,8 % hrubého domáceho produktu (HDP), teraz počíta s dlhom len na úrovni 49,5 % HDP. V prípade rozpočtového deficitu ale ponechala prognózu nezmenenú, teda na úrovni 2 % HDP.