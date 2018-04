Druhá šanca v znamení demokratizácie: Miliardové straty ale napriek tomu dobrá investícia?

Zdroj: HOR;variety

Zažili sme zaujímavé a nie príliš obvyklé IPO akcií firmy Spotify. Začiatkom apríla sa tento švédsky projekt dostal na newyorskú burzu a umiestnil tam svoje cenné papiere. Firma, ktorá sa od svojho vzniku snaží o „demokratizáciu“ hudobného priemyslu a predaja hudby sa o podobnú demokratizáciu pokúsila aj pri finančnej operácii všeobecne známej ako IPO (prvotné umiestnenie akcií verejnosti). Za svoju demokratizáciu hudby si Spotify vyslúžila od vydavateľstiev, hudobných značiek a aj umelcov mnoho kritiky.







Dočká sa podobného „nevďaku“ aj od bánk, ktoré pri tomto IPO nehrali svoju obvyklú úlohu?



Namiesto podania tradičného IPO spoločnosť v decembri podala návrh na priamy úpis svojich akcií, proces, pri ktorom sa nevydáva žiadna nová akcia, ale existujúci investori môžu začať obchodovať so svojimi akciami na otvorenom trhom. Je to zriedkakedy používaný proces. Spotify tak dokázala vynechať viactýždňovú "roadshow" slávnych kľúčových inštitucionálnych investorov. Taktiež nebude musieť zaplatiť investičným bankám za upisovanie ponuky, a akcionári mohli začať obchodovať so svojimi akciami hneď v prvý deň.. Na jednej strane zrejme ušetrila značnú sumu na poplatkoch, na druhej strane riskovala, že akcie po umiestnení budú prudko kolísať a prepadnú sa bez pomoci bánk, čo by znamenalo neúspech v umiestení akcií na trhu. Dnes vieme, že tento risk v podstate vyšiel a akcie si hodnotu udržali.





Odvetvie hudobného priemyslu podľa štatistiky IFPI dosahuje obrat niekde okolo 15 miliárd dolárov a od príchodu internetových sťahovacích a prehrávacích služieb a pirátstva tieto tržby klesali z čísla 24 miliárd každoročne o 5 – 6 %. Druhým sprievodným javom ostatných 20 rokov je masívny presun od fyzických nosičov ku elektronickým kanálom, ktoré pred rokom 2000 ešte nehrali žiadnu rolu zatiaľ čo dnes tvoria viac ako 50 % z príjmov odvetvia.

Ako významnú úlohu hrá Spotify na tomto trhu?



Môžeme povedať, že dnes to je hudobný gigant – z celkových tržieb sektora tvorí obrat Spotify takmer 30 %. V roku 2017 firma vykázala tržby v hodnote 4,9 miliardy dolárov a odhaduje sa, že mala viac ako 70 miliónov užívateľov. Svoje príjmy rozdeľuje na platby za autorské práva a licenčné poplatky, ktoré proporcionálne k počtu stiahnutí delí v prospech autorov. Zhruba 70 % zo svojich príjmov posiela na rôzne ochranné autorské zväzy, ktoré potom rozdeľujú tieto príjmy jednotlivým interpretom a autorom.

Pozerajú sa teda investori na Spotify ako na určitý klon Netflixu? Budú v krátkej budúcnosti umelci priamo angažovaní v Spotify, podobne ako dnes Netflix nakrúca svoje úspešné seriály ako Narcos, či House of cards? Alebo bude skôr podobná Amazonu, ktorý bol dlhé roky stratový a dlhšie profitabilné obdobie mal v rokoch 2003 až 2011 a teraz od roku 2015?







O zisku sa Spotify ešte ani nemôže snívať, len za posledné tri roky „spálila“ firma viac ako 2 miliardy dolárov. K tomu sa otvorene priznávajú aj v predajnom prospekte akcií, ktorý bol zverejnený pred IPO.

Odborníci odhadujú, že dnes je otázkou, či ekonomika veľkých čísiel bude fungovať aj v Spotify. Ak narastie počet používateľov na predpokladané číslo 100 miliónov na konci roka 2018 a na 200 miliónov v roku 2020, budú tržby rásť rýchlejšie ako náklady. Musíme však brať do úvahy konkurenciu a konkurenčné služby ako Apple Music a Amazon Music Unlimited, ktoré masívne vstupujú so svojou ponukou na trh digitálnej distribúcie hudby. To môže priniesť tlak na marže a oddialiť dosiahnutie ziskovosti. Nehovoriac o technologickom progrese, ktorý môže priniesť v krátkom čase úplne iné zariadenia a kanály na distribúciu hudobnej tvorby.



Hudobný priemysel je späť na ceste k rastu. Investori si povedali, poďme to ešte raz skúsiť s hudbou. Ak by sa na Spotify popálili, Wall Street a investičná komunita by mohli zostať skeptickí. Ak padne Spotify, padne aj hudobný priemysel, pretože práve vďaka streamovaniu si dokázal udržať rast tretí po sebe nasledujúci rok. Je to úspech po 15-ročnom období poklesu, ktorý sa odrazil na celosvetových príjmov z hudby prepadom z 23,8 miliárd dolárov v roku 1999 na 14,3 miliárd dolárov v roku 2014, podľa údajov IFPI.







Odhady trhového ocenenia spoločnosti Spotify hovoria dnes o 19 miliardách dolárov, čo je nárast z 16 miliárd dolárov v septembri minulého roka.Analytici si myslia, že expozícia na rozvíjajúcich sa trhoch, priaznivé demografické údaje používateľov, sekulárny posun k mobilným a digitálnym službám a takmer všestranné zhodnocovanie hudby podporia rast Spotifyu pre nadchádzajúce roky. Firma by mohla byť podľa odhadov zisková v roku 2021. Dnes investori nemusia trvať na tom, aby sa Spotify stala zisková už niekoľko rokov, ale chcú mať istotu, že nastúpi cestu k ziskovosti. Jedným zo spôsobov sú lepšie dohody s vydavateľmi a úprava súčasného obchodného modelu. "Niektoré spoločnosti by jednoducho nemali byť verejné a myslím si, že Spotify je jedna z nich," hovorí americký spevák Chris Castle."Rozrástli sa tým, že do svojho podnikania zapojili rizikový kapitál. Nič nenaznačuje, že majú v úmysle dostať svoje náklady pod kontrolu." Nechajme sa prekvapiť.