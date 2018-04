Priemyselná produkcia vo februári medziročne rástla o 1,1 %

dnes 15:16 -

Priemyselná produkcia na Slovensku vo februári vzrástla medziročne o 1,1 %. Jej vývoj podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ) ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 3,3 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,9 % a v ťažbe a dobývaní o 14,6 %. Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná výroba vo februári oproti januáru klesla o 0,5 %.

Ako ďalej informujú štatistici, v rámci samotnej priemyselnej výroby medziročne vzrástla produkcia vo výrobe dopravných prostriedkov o 6,6 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 8,4 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 4,9 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 7,8 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 5,8 %. Na druhej strane klesla produkcia vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 18,8 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 6,2 % a vo výrobe elektrických zariadení o 3,4 %.

Za prvé dva mesiace tohto roka tak priemyselná produkcia v priemere medziročne stúpla o 1,6 %. V rámci nej stúpla produkcia v priemyselnej výrobe o 4,5 %, kým produkcia klesla v ťažbe a dobývaní o 19 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 11,1 %.

V priemyselnej výrobe rástla produkcia vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 8,3 %, výrobe dopravných prostriedkov o 4,3 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 6,8 %, výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 10,9 % a vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 4,9 %. Produkcia klesla vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 8,4 % a vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 4,6 %.

Dynamika medziročného rastu produkcie v priemysle tak klesla z januárových 2,2 % presne na polovicu. Podstatný vplyv na to mala podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka produkcia v energetike. „Kým na prelome rokov, ale najmä v januári, bol pokles v energetike v dôsledku silného bázického efektu, teda tuhej zimy v minulom roku, očakávaný, vo februári výrazný prepad prekvapil. Mrazivá februárová zima skôr naznačovala, že energetika by mohla obnoviť relatívne silný medziročný rast a čísla priemyslu skôr zdvíhať,“ tvrdí.

Miernym sklamaním vo februárových dátach však bolo podľa Koršňáka aj spomalenie dynamiky spracovateľského priemyslu a to napriek očakávanému zrýchleniu rastu v automobilovom priemysle vplyvom nábehu produkcie nových modelov v najväčšej slovenskej automobilke. Okrem neho si výraznejší rast pripísal iba zvyčajne volatilný farmaceutický priemysel. Naopak, spracovateľský priemysel ťahala nadol najmä slabšia výroba spotrebnej ekonomiky, či výroba ostatných elektrických zariadení. Klesla tiež produkcia v rafinérskom priemysle.

Nálada v slovenskom priemysle však podľa Koršňáka zostáva naďalej relatívne dobrá. Produkcia v priemysle by tak mala naďalej pokračovať v medziročných rastoch, ktoré by v závere roka mal začať zvýrazňovať i nový závod automobilky Jaguar Land Rover. „Automobilový priemysel by mal v tomto roku postupne opäť prebrať pevne do rúk žezlo hlavného ťahúňa slovenského priemyslu. Silný európsky investičný dopyt by však v pluse mohol udržať stále aj strojárov,“ dodáva analytik. Spomalenie naopak očakáva v súvislosti s blížiacim sa vrcholom ekonomického cyklu v hutníckom priemysle, v mínuse by mala zostať výroba spotrebnej elektroniky.